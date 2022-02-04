年前到貨「新冠口服藥」使用情況曝！　這廠牌已有5人服用

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布首例本土Omicron中重度個案，為亞東70多歲女病患，未曾接種過疫苗，接受瑞德西韋藥物後病況改善，未入住加護病房。台灣採購的新冠口服藥在年前紛紛到貨，指揮中心發言人莊人祥也公布使用情況，目前輝瑞藥物已有5人使用。

輝瑞新冠肺炎口服藥物3200人份日前運抵台灣，中央流行疫情指揮中心表示，該藥物適用對象是具糖尿病、慢性腎病等重症風險因子，包括未使用氧氣且於發病五天內之大於12歲且體重大於40公斤病患。值得高興的是，這次的輝瑞口服藥加上之前抵台的默沙東口服藥，台灣是亞洲第一國家同時備有兩種藥物國家。

專家小組召集人張上淳表示，重症風險因子包括年齡65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI25（或12-17歲兒童青少年BMI超過同齡第85百分位）、其他影響免疫功能疾病或已知重症風險因子者。

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另外，默沙東新冠口服藥Molnupiravir療效及安全性已有部分證據支持，指揮中心也採購儲備5,040人份療程，規劃分批配撥至集中檢疫所/加強版防疫專責旅宿主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案治療，年前到貨1976份，尚無病患使用。