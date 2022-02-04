新北燈會今登場　侯友宜：取消美食區、監視系統監控人潮

▲侯友宜關心公共運輸防疫，致贈加菜金感謝業者過年期間的辛勞。（圖／新北市政府提供）



記者黃巈禾／新北報導

新北燈會今天晚上點燈，新北市長侯友宜4日前往三重客運五股站視察防疫清消時表示，新北燈會以防疫優先，取消美食區，並利用監視系統監控人潮數量。

侯友宜指出，今天特別在大年初四，感謝大眾運輸的公車好朋友們，因為過年這段時間，不但防疫做非常落實，運輸工具都有清消，更重要的第三劑疫苗施打率高，因為初四後，陸續很多在中南部、其他各縣市的民眾回到新北市來，大眾運輸執行防疫一定要做到位。

至於新北燈會，侯友宜說明，一切以防疫優先，取消美食飲食區，也用很多的錄影監視系統監控人潮的數量，進去一定要採實聯制，戴口罩、量體溫、勤洗手，一切把防疫先擺在第一個最優先的位置上，燈會才能順利平安辦好。

針對新北市還有什麼防疫重點，侯友宜提到，春節期間最重要是在人潮聚集的地方，要不斷提醒大家做好防疫，新北市各區的區長都沒休息，不斷在各地方要求落實做好防疫，唯有落實防疫，疫情就可以守得住，這是新北市一貫的做法。

侯友宜還說，除了這部分，對每一個個案都是快速採取平寧計畫，每天必須開會，每天必須通報，要積極處理，新北市現在的疫情，雖然有零星個案出現，都能穩穩守住，但切記還是要戒慎恐懼，小心翼翼，絕不能掉以輕心。