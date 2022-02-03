4星座初四「立春」後迎財神　夢到數字快記下

▲小孟老師說，雙子座立春後偏財運不錯。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年大年初四（周五），剛好也是24節氣的「立春」，代表春天開始了。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書表示，4星座立春後準備迎財神。

To4：雙子座

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雙子座立春之後偏財運不錯，可以去買買樂透試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字，也可以將之記下。另外，也可以研究一下投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫喔。

Top3：巨蟹座

巨蟹座的朋友在立春之後會感到工作非常忙碌，當然有財源進來是非常開心的事情，所以你們可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺會有不錯的成績。倘若有想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點，建議你逢低買進。

Top2：魔羯座

摩羯座的財運還不錯，若是有兼差的朋友們，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現你的才華，會有人看到你、欣賞你，千萬不要太過低調，而讓有心人錯過你這個人才。善用網路的資源去經營自己，會有一番不錯的成果，可以事半功倍。

Top1：天秤座

天秤座在立春之後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。