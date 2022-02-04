地震也不怕！今年底公立中小學校舍補強達耐震規範

▲公立國中小校舍耐震改善，圖為新北介壽國小結構補強與外牆整修工程共同進行，搭配蒙德里安風格，營造校園建築整理色調。（圖／教育部提供）



記者許敏溶／台北報導

台灣位於地震頻繁的環太平洋地震帶，經常遭受地震威脅，在921地震後，教育部針對1999年前校舍進行全面健康檢查，並逐年編列經費改善，根據教育部統計，到2019年底，已累計完成校舍補強6526棟，教育部持續向行政院申請公共建設預算，預計今年底全國公立中小學都可達到內政部耐震規範。

1999年9月21日的集集大地震重創台灣，為掌握全國校舍狀況，當年教育部國教署隨即透過耐震評估，針對1999年以前校舍進行全面健康檢查，並逐年編列經費改善，其中從2009年起全面展開校舍耐震力健康檢查，並針對其中耐震能力初步評估Is值80以下而耐震能力嚴重不足校舍，逐步完成改善作業。

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根據教育部統計，上述改善計畫，到2019年底已累計完成校舍補強6526棟，教育部指出，考量全國公立高中以下學校校舍數量龐大，為持續強化校舍耐震能力，進一步改善耐震能力初步評估Is值80至100的耐震能力不足校舍，國教署再向行政院申請公共建設預算，2020到2022年期間投入166億元，改善1326棟校舍，預計今年年底，全國公立高中以下學校都可達到內政部要求的耐震規範。

▲公立國中小校舍耐震改善在今年底完成，圖為高雄市加昌國小行善樓補強後外觀。（圖／教育部提供）

以高雄市加昌國小為例，國教署表示，該校行善樓在2019年率先完成補強工程，而誠正樓、敬業樓、專科大樓則在2020年12月進行結構補強，其中已竣工的行善樓，透過學校與技師積極研商與規劃溝通，採用擴柱與獨立基腳進行補強作業，並運用仿石漆進行外牆修飾，以水藍、粉橘與象牙白的色彩搭配，讓老舊校舍搖身一變，成為繽紛又童趣的校舍。