愛女肺結核病逝！爸媽「伴屍2個月」堅信她會復活　鄰居全嚇壞

▲ 印尼一對父母伴屍二個月，相信女兒會回來。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼中爪哇省一名14歲少女因肺結核病逝，她的父母悲痛不已，不願面對現實，堅信她總有一天會復活，因此將女兒的屍體放置於屋內，伴屍生活長達二個月，直到鄰居偶然間發現，這起事件才曝光，令附近居民相當震驚。

綜合WORLD OF BUZZ、當地媒體點滴網（Detik）報導，這起事件發生於中爪哇省普拉卡蘭村（Plakaran），一對夫妻長期將死去的女兒屍體放置在屋內，相信女兒有一天會復活，一家人便可重拾過去幸福的生活。

驗屍結果指出，這名14歲少女早在2個多月前便已身亡，死因應為肺結核。根據醫院紀錄，她在6個月前就被診斷出罹患肺結核，本應每個月追蹤檢查，但已經超過2個月沒有回診。

調查發現，她38歲及36歲的父母隸屬某種教派，相信女兒仍會復活，因此堅持將屍體留在身邊，還曾舉行某種據傳可讓女兒起死回生的神祕儀式。

鄰居說明，這對夫妻太愛女兒，無法放下，很難說服他們將屍體埋葬。所幸在當地宗教領袖出面解釋伊斯蘭教喪葬習俗後，他們已經同意將女兒的屍體埋葬在家附近的墓地，附近居民也到場表示哀悼之情。

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