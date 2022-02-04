不幸遇恐怖情人如何安全分手！？　刺激對方千萬得避免

▲遇到恐怖情人不要刺激對方，並趕緊想辦法即時求援。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蒲世芸／綜合報導

擁有愛情時兩人甜如蜜，但如果發現自己不慎遇到了恐怖情人，那可得趕緊離開。然而這分手過程也是要小心注意幾個重點，以避免在談分手過程釀出意外。根據臺南市政府衛生局心理健康科提供與歸納了幾個「恐怖情人」可能會有的特點，幫助大家可以進行自我覺察。

一、控制慾強，要求百分百了解行蹤，過度要求對方配合，不准對方和其他異性單獨會面、聯絡，最好杜絕一切人際關係。

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二、疑神疑鬼，非常沒有安全感，固執己見並任意尖酸刻薄批判。

三、暴力傾向，被激怒後有攻擊行為或虐待小動物。

四、暴怒情緒化，或有酗酒、吸食毒品或交友複雜等狀況。

五、常威脅、恐嚇或以死相逼。有時候在愛情中可能會讓人盲目，交往熱戀期容易忽略或太容易原諒伴侶的不當相處行為，反而漸漸掉入恐怖的邊緣，卻自嘲為「愛到卡慘死」。因此交往期間需提高警覺，如果發現恐怖情人的特徵，表示彼此不適合，導致相處上可能會出現很多負面情緒。

▲另一半施以暴力時，不要因對方暫時的道歉而一再容忍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果發現另一半出現了以上情況，千萬不要想著一味容忍，或是因為對方的一句對不起，就一再心軟。如果身旁有信任的家人或朋友，不妨也告訴他們現在所遇到的狀況，不要自己一個人面對。在談分手時，也盡量避免兩人單獨在家中，可以選在公共場所等開放的場合，會比較安全；或著是找人陪伴一同前往，但建議避免找另一位異性友人，以免產生誤會造成更多麻煩。臺南市政府衛生局心理健康科也提供了幾個秘訣，協助在離開恐怖情人過程，可以更加順利。

一、慢慢疏遠，而不提分手

他們將另一半視為財產、附屬品，因此提出分手，對他們就是最大的威脅與刺激。

二、溫和告訴對方合理但和對方無關的理由

例如老闆要求加班，或父母生病，慢慢減少見面的次數與機會，並且要避免指責、批評、激怒對方。

三、控制自己的言行情緒

一旦愛意已失萌生去意，當然會意興闌珊，但別表現得太明顯，更需避免在對方面前與他人互動熱情，避免引發醋意與殺機。

四、即時求援，求助專家

諮詢心理師或精神科醫師，較能得到冷靜可行、專業的協助。別找太熱心的人來幫忙或出頭，特別是新男友，可能激怒對方強化其衝動讓事情更糟。