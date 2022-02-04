　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

▲彰化縣政府補助租屋族。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府補助租屋族，外縣市民也能申請。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

租屋族看過來！彰化縣整合住宅補貼方案「租金補貼」將從今年2月14日起至2月25日止，年度僅剩413名額，每人申請資格由所得上限3萬3220元，每戶每月補助最高3600元，且年齡從40歲以上放寬到20歲以上、補貼期限1年，有需要的民眾可以向相關單位提出申請。

彰化縣政府自2020年度整合住宅補貼方案件大幅放寬，補貼整合三項方案，「租金補貼」、「購屋貸款利息補貼」、「修繕貸款利息補貼」三項，不論是租屋、買屋或是整修都有補貼。

工務處表示，目前「購屋貸款利息補貼」及「修繕貸款利息補貼」去年8月都名額申請已經結束，目前「租金補貼」，條件放寛，申請資格由所得上限從以往最低生活費1萬8582元提升至每月津貼所得3萬3220元，名額由1560戶增加到2476戶，開放申請由1年1次增加至2次，從40歲以上放寬到20歲以上、非縣籍租屋者都可以申請，每戶每月從2000元到3600元，補貼期限1年。

工務處指出，除了提供兩次的受理機會外，申請租金補貼民眾，也不再限制必須與戶籍在同一縣市，申請人可就近向「租賃地」縣市政府提出申請。同時取消未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬設籍同一戶籍的限制；查調財稅的對象範圍也不再列計申請人或其配偶同戶內直系親屬的分戶外配偶。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
牌桌上「狂輸1260萬」求免還！　1理由他告贏了
黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔
美軍黑鷹迫降被炸爛！　「滿地殘骸」畫面曝光
黃少祺妻兒確診「1傳8」　慶生會所有人都中Omicron
100元刮刮樂CP值低！　資深店員最推這2款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

彰化危樓黃金帝國啟動都更　房仲「超大廢墟成金雞母」

春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

台南愛心餐食補給站　弱勢家戶兒少憑券可至四大超商兌換

2022新北燈會臥虎藏龍　開幕點燈閃漾大都會公園

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈　要讓遊客平安過好年！

外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

地瓜葉粉變身新興飲品　古秀烽：喝了健康養顏美容

全球通膨難擋　台中七期蛋黃區公園豪宅成投資標的

鄭文燦的市政顧問　張凱翔宣布參選2022桃園區市議員

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

彰化危樓黃金帝國啟動都更　房仲「超大廢墟成金雞母」

春節走春旅遊　黃偉哲推薦台南休閒農場最好玩

台南愛心餐食補給站　弱勢家戶兒少憑券可至四大超商兌換

2022新北燈會臥虎藏龍　開幕點燈閃漾大都會公園

台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈　要讓遊客平安過好年！

外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

地瓜葉粉變身新興飲品　古秀烽：喝了健康養顏美容

全球通膨難擋　台中七期蛋黃區公園豪宅成投資標的

鄭文燦的市政顧問　張凱翔宣布參選2022桃園區市議員

2月底思考恢復電影院內用　柯文哲：靠微解封給「不打疫苗者」壓力

開工前搶便宜敗一波！99元就能買到超時髦風衣洋裝

過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

學霸女星「混血臉」錯失《返校》　演《刺客聶隱娘》狂練一年琵琶

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

張敏隔29年再扮趙敏！「雙眼下垂」英氣消失…網嘆：毀了白月光

大樂透上看1.8億！年初四拜完財神買一張　搶當億萬富豪成敗在今晚

黃郁婷穿大陸隊服　侯友宜：無論身在何處愛國心永遠不變

人夫撞衫店員「40分鐘10組客人問尺寸」　真相照笑翻7千人

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

信眾想要紫南宮錢母　捐血就會送

快訊／桃園物流公司+7　染疫足跡「平價服飾店、水族館、超商」

澎湖馬公分局警破賭場逮20人

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

確診新北國中生台中2日遊　急召42人採檢結果出爐

桃市總圖書新館標誌　文青藝術感十足

大園仁壽宮2022國運籤出爐　是首癸亥籤

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

全台唯一外籍廟婆　羅美智認證：住在台灣很安全

屏東潮州「潮好玩幸福村」試營運

七期蛋黃區「慶仁林境」成保值霸主

大掃除20萬一起被丟了　2天後結局曝

更多熱門

相關新聞

初二一桌6千滷腿庫沒筍絲　網曝原因

初二一桌6千滷腿庫沒筍絲　網曝原因

一名從北部南下過年的網友2日在臉書PO文抱怨，初二在老家叫外燴，一桌要價6000元，結果送來的滷腿庫連筍絲都沒有，打電話詢問廠商說是德國豬腳，讓他吃到一肚子火，「羹湯裡面的豆芽菜還生的。」不過，這篇文章公開之後，網友卻分成兩派意見爭論，還有人點出可能原因，「過年雙倍價，一桌6000元約平常的3000元左右，算OK了。」

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

電動機車專人幫換電池突破疫情

電動機車專人幫換電池突破疫情

遺憾！員林燈會今晚點燈　百果山75公尺長溜滑梯無法使用

遺憾！員林燈會今晚點燈　百果山75公尺長溜滑梯無法使用

關鍵字：

彰化租屋補助工務處修繕貸款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面