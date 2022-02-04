外縣市民也能申請！彰化租屋補助3600元　2月14日開始申請　

▲彰化縣政府補助租屋族，外縣市民也能申請。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

租屋族看過來！彰化縣整合住宅補貼方案「租金補貼」將從今年2月14日起至2月25日止，年度僅剩413名額，每人申請資格由所得上限3萬3220元，每戶每月補助最高3600元，且年齡從40歲以上放寬到20歲以上、補貼期限1年，有需要的民眾可以向相關單位提出申請。

彰化縣政府自2020年度整合住宅補貼方案件大幅放寬，補貼整合三項方案，「租金補貼」、「購屋貸款利息補貼」、「修繕貸款利息補貼」三項，不論是租屋、買屋或是整修都有補貼。

工務處表示，目前「購屋貸款利息補貼」及「修繕貸款利息補貼」去年8月都名額申請已經結束，目前「租金補貼」，條件放寛，申請資格由所得上限從以往最低生活費1萬8582元提升至每月津貼所得3萬3220元，名額由1560戶增加到2476戶，開放申請由1年1次增加至2次，從40歲以上放寬到20歲以上、非縣籍租屋者都可以申請，每戶每月從2000元到3600元，補貼期限1年。

工務處指出，除了提供兩次的受理機會外，申請租金補貼民眾，也不再限制必須與戶籍在同一縣市，申請人可就近向「租賃地」縣市政府提出申請。同時取消未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬設籍同一戶籍的限制；查調財稅的對象範圍也不再列計申請人或其配偶同戶內直系親屬的分戶外配偶。