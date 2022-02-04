女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

當褪去熱戀期的糖衣，不少情侶可能出現「沒話題」的窘境，連尬聊都被嫌多餘。一名女網友哀怨表示，自己很常被男友句點，並舉出兩個例子，向網友們求救，po文掀起熱議，不少過來人也吐露血淋淋現實。

女網友在PTT無奈直呼，「昨天我只是想說去個地方而已，跟他Line講一下，結果他回我這不用跟我說吧，還說我講話沒頭沒尾，很討厭這樣。」

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不僅如此，在她跟男友分享明星的婚訊，並貼新聞連結分享時，對方也冷冷地回，「這沒什麼好意外，不重要。」這番話讓她瞬間就涼了，不解男友為何要一直句點她，這樣一來兩人根本沒話題聊。

對此，一派網友勸分手，「以後就是已讀不回了」、「分享去哪玩我覺得很正常，他這樣回我一定分手，至於那兩個路人結婚的事情，真的是很不重要，貼給我我也會覺得乾我屁事，然後呢」、「我是覺得可以分了啦，聊天的藝術不只是深度而已」、「我會請你去找小王」、「不喜歡就分手不要勉強」、「追到了就不裝了，你自己找別的男人聊吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

但不少人看完對話也忍不住吐槽，「的確是不重要的話題，可以聊點有深度的嗎」、「我也不懂這有什麼好討論的，最無聊最沒營養的，就是演藝圈的花邊新聞了」、「這些話題真的很無聊啊」、「這世界又不是繞著妳在轉」、「我女的，我也不知道傳那些是能回什麼」、「他大概覺得妳貼的東西都沒啥營養吧」。

另外，還有鄉民分析道，「若妳男友沒特別喜歡什麼演員或演藝圈訊息，就不用分享這類話題。找些他感興趣恰巧是妳也喜歡的分享，比如股票、國際事件或是文學，如果都沒有很難長久相處」、「其實他這種回話態度，不管妳說什麼他都會嫌啦，真相就是根本不想跟妳對話，有心要對話的人，就算話題不感興趣或是不了解，也不會這樣回」。