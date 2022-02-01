初一就開喝！超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」

▲OK限時2天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

初一咖啡不能少！OK mart驚喜推出限時咖啡優惠，今（1）日、明（2）日2天「莊園級美式、拿鐵買2送2」，加碼雲端推搶囤買10送10，不能放過；另，全家至2月8日前也有4大系列飲品享「「同品項第2杯只要10元」，無論是出遊、宅在家都要衝喝。

OK mart全門市今（1）日、明（2）日限時2天祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2杯送2」限定優惠，同步於OK mall雲端加碼推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10送10」，讓咖啡控一次喝個夠；另，門市部分至2月16日前也精選數款人氣炸物任選第2件88折、指定糖餅等超過300項商品通通第2件6折起等優惠。

▲全家指定咖啡飲品第2杯10元喝。

另，全家至2月8日凡至門市購買「Let’s Café中杯單品系列」、「Let’s Café特濃系列」、「私品茶仙女波波系列」及「永豐餘生技濃仙草飲」共4大系列咖啡飲品，會員也可享「同品項第2杯10元喝」優惠。

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