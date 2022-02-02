超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

▲女店員會提前替客人先做咖啡。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名超商女店員在除夕當天上班，有位陌生的客人對她說新年快樂，並給了一包紅包，打開後竟然是新台幣200元，初一上班時，跟熟客閒聊一下，對方居然也給她紅包，祝她新年快樂，本來以為也是200元，怎料居然是1000元，讓她受寵若驚，不過網友們看完後，認為原PO收紅包很值得。

女店員在Dcard上發文，除夕上班有位客人給了她一包紅包，但因為還有其他客人等結帳，她說了聲年快樂就繼續忙碌，下班後打開紅包，本來以為會是禮券，居然是真鈔200元，「這是我第一次在工作中被陌生人發紅包，重點是我從來沒看過那個客人」，因為覺得奇怪，所以把200元捐出去了。

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隔天，初一上班，有位熟客進店，平常只要看到對方在門口停車，就會先幫忙做咖啡，節省客人等待的時間，「這客人平常都喝拿鐵，但會喝中杯或特大杯，如果要知道今天要喝哪一個size，就看他今天穿的是什麼鞋子，如果是工作鞋就是中杯，拖鞋就是特大杯」。

▲看穿著就能判斷客人的咖啡要中杯還是特大杯。（示意圖／記者劉維榛攝）

兩人閒聊後，她說了掰掰新年快樂，沒想到對方走出門市後，過沒多久又走進來，還拿著一包紅包，她感到不好意思直喊不用不用，但熟客堅持要給，最後她也收下來，本來以為也是200元，結果竟然是1000元，「我嚇到了，怎麼辦，我是不是該買個東西給人家， 如果是你，你會怎麼做？」

貼文一出，網友們指出「認鞋子就知道咖啡size」超敬業，「妳超敬業的，竟然看鞋子就知道今天咖啡的分量，respect」、 「有些店員記憶力和觀察力真的超好，感謝過年沒放假還在工作崗位上付出的人」、 「可能是你平常很貼心，可以看穿著知道客人要啥，超猛」、 「代表你很貼心啊，我是常客的話應該也會包給你吧」、 「做披薩店，外送一天拿到的紅包，比薪水還多」。