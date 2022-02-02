　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

▲▼便利商店,結帳,排隊,購物。（圖／記者周宸亘攝）

▲女店員會提前替客人先做咖啡。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名超商女店員在除夕當天上班，有位陌生的客人對她說新年快樂，並給了一包紅包，打開後竟然是新台幣200元，初一上班時，跟熟客閒聊一下，對方居然也給她紅包，祝她新年快樂，本來以為也是200元，怎料居然是1000元，讓她受寵若驚，不過網友們看完後，認為原PO收紅包很值得。

女店員在Dcard上發文，除夕上班有位客人給了她一包紅包，但因為還有其他客人等結帳，她說了聲年快樂就繼續忙碌，下班後打開紅包，本來以為會是禮券，居然是真鈔200元，「這是我第一次在工作中被陌生人發紅包，重點是我從來沒看過那個客人」，因為覺得奇怪，所以把200元捐出去了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天，初一上班，有位熟客進店，平常只要看到對方在門口停車，就會先幫忙做咖啡，節省客人等待的時間，「這客人平常都喝拿鐵，但會喝中杯或特大杯，如果要知道今天要喝哪一個size，就看他今天穿的是什麼鞋子，如果是工作鞋就是中杯，拖鞋就是特大杯」。

▲▼ 超7,超商,咖啡,拿鐵（圖／記者劉維榛攝）

▲看穿著就能判斷客人的咖啡要中杯還是特大杯。（示意圖／記者劉維榛攝）

兩人閒聊後，她說了掰掰新年快樂，沒想到對方走出門市後，過沒多久又走進來，還拿著一包紅包，她感到不好意思直喊不用不用，但熟客堅持要給，最後她也收下來，本來以為也是200元，結果竟然是1000元，「我嚇到了，怎麼辦，我是不是該買個東西給人家， 如果是你，你會怎麼做？」

貼文一出，網友們指出「認鞋子就知道咖啡size」超敬業，「妳超敬業的，竟然看鞋子就知道今天咖啡的分量，respect」、 「有些店員記憶力和觀察力真的超好，感謝過年沒放假還在工作崗位上付出的人」、 「可能是你平常很貼心，可以看穿著知道客人要啥，超猛」、 「代表你很貼心啊，我是常客的話應該也會包給你吧」、 「做披薩店，外送一天拿到的紅包，比薪水還多」。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
一元紅包藏危機！2歲男童喊痛　急診X光「食道有硬幣」
買主找到了！　「露營界勞斯萊斯」現身石門水庫
初一遇死神！台中女坐男友機車遭撞飛　雙雙喪命
正妹銀行員棄鐵飯碗！　轉戰汽車業務收入曝光
河內慘案！中國男足66年來首輸越南　無緣卡達世界盃
「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

租屋也要做愛心「月送600待用餐」　10年不退！小攤商讓路竹有愛

獨／魚鷹、埃及聖䴉撞飛機　國內三大機場去年「鳥擊」達41件

初二國道湖口段「紫爆」時速只剩18公里！鶯歌等多路段壅塞一片紅

大吉大利！吃橘子「這部位」千萬別剝　營養師曝2大功效

財神來過15次！2億頭獎開在苗栗這家投注站　闆娘親曝發財秘訣

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

租屋也要做愛心「月送600待用餐」　10年不退！小攤商讓路竹有愛

獨／魚鷹、埃及聖䴉撞飛機　國內三大機場去年「鳥擊」達41件

初二國道湖口段「紫爆」時速只剩18公里！鶯歌等多路段壅塞一片紅

大吉大利！吃橘子「這部位」千萬別剝　營養師曝2大功效

財神來過15次！2億頭獎開在苗栗這家投注站　闆娘親曝發財秘訣

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

大戰性慾強男友8hrs「發生悲劇慘案」！他繼續硬來：不要就是要　網傻眼

刮刮樂怎挑容易中大獎？百萬得主曝「撇步」：撿別人挑剩的

過年守歲6愛睏汪倒一排睡翻　網見「右上亮點」歪樓：怎有小獅子

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

NBA年度迷因！「獨眼」詹皇竟更強　看到3個框還進致勝球

有豪宅不住！賓士貓老愛睡「破爛垃圾屋」　折手手趴好讓媽心碎了（訪）

抱股安心過年！台驊董座：貨櫃三雄將航向偉大航道

一元紅包藏危機！2歲男童指胸哭喊：痛痛　急診X光「食道有硬幣」

北韓單月7度試射飛彈　美籲聯合國安理會緊急開會

Omicron高峰根本還沒到！WHO憂各國「盲目解禁」：宣布勝利還太早

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

2022十二生肖注意！猴小心血光之災　

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

初二回娘家　北北基等5縣市大雨

第一次喝茶魔　台南人推這1杯

更多熱門

相關新聞

心儀女生搶付錢　點完餐「衝櫃台結帳」他傻眼

心儀女生搶付錢　點完餐「衝櫃台結帳」他傻眼

一名男網友表示，日前約了女生去看電影，對方因為遲到表示要付電影票賠罪，看完電影後去吃飯，畫完菜單之後，女生光速衝去櫃檯搶著要結帳，就連停車費也搶著要付，讓他很不解「堅持不想被請的人在想什麼？」貼文一出，許多網友羨慕「遇到好女生」，但也有人認為，這是一種暗示，「她對你沒興趣」。

給老婆千鈔　他看姪子紅包袋崩潰

給老婆千鈔　他看姪子紅包袋崩潰

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

包1000元給朋友兒　「被問1句話」她秒翻白眼

包1000元給朋友兒　「被問1句話」她秒翻白眼

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

關鍵字：

超商紅包熟客Dcard

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

最易「單身上癮」星座Top 3

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

社區新警衛爆萌　坐門口怒瞪外人

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面