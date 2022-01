IS「越獄大屠殺」至少200死　數百聖戰份子逃竄！850童淪人肉盾牌

Isis inside the prison before the attack, attempted breakout of the prison. They are swearing to fight to the death. I can only hope it was a slow, painful one pic.twitter.com/IseyeopIcA

記者吳美依/綜合報導

敘利亞東北部的格韋蘭(Ghwayran prison)監獄爆發越獄大屠殺,100多名伊斯蘭國(IS)聖戰份子發動突襲,引發監獄內外長達數天的血腥戰鬥,估計造成150至200多人喪生,恐怕還有數百名囚犯在外逃竄。該監獄關押3500多名IS成員及850名兒童,孩子們卻在交火中淪為「人肉盾牌」。

BBC等外媒報導,IS於20日發動一系列攻擊行動,包括汽車炸彈及自殺炸彈攻擊。據悉,獄警突然被囚犯奪走武器並殺害,與此同時,監獄外槍聲及爆炸聲狂響,甚至波及平民。遺體四處散落、槍手升起IS黑色旗幟的畫面,也在社群媒體上流傳。

管理監獄的庫德族「敘利亞民主力量」(SDF)24日成功控制情勢,獄中300多名聖戰份子也宣布投降。英國人道組織「敘利亞人權瞭望台」(SOHR)表示,至少102名IS成員、7位平民、45名庫德族士兵及獄警死亡。

Recaptured isis who tried to escape.

The SDF are the frontline for the west.

How many of these would of sneaked back into Europe or UK on the boats if not for the SDF ??

Cut the vid short to protect ID of guards etc. pic.twitter.com/XoDbgLvWE8