IS「越獄大屠殺」至少200死　數百聖戰份子逃竄！850童淪人肉盾牌

Isis inside the prison before the attack, attempted breakout of the prison.

They are swearing to fight to the death.

I can only hope it was a slow, painful one pic.twitter.com/IseyeopIcA — alan duncan (@Alanduncan2016) January 23, 2022

記者吳美依／綜合報導

敘利亞東北部的格韋蘭（Ghwayran prison）監獄爆發越獄大屠殺，100多名伊斯蘭國（IS）聖戰份子發動突襲，引發監獄內外長達數天的血腥戰鬥，估計造成150至200多人喪生，恐怕還有數百名囚犯在外逃竄。該監獄關押3500多名IS成員及850名兒童，孩子們卻在交火中淪為「人肉盾牌」。

BBC等外媒報導，IS於20日發動一系列攻擊行動，包括汽車炸彈及自殺炸彈攻擊。據悉，獄警突然被囚犯奪走武器並殺害，與此同時，監獄外槍聲及爆炸聲狂響，甚至波及平民。遺體四處散落、槍手升起IS黑色旗幟的畫面，也在社群媒體上流傳。

管理監獄的庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）24日成功控制情勢，獄中300多名聖戰份子也宣布投降。英國人道組織「敘利亞人權瞭望台」（SOHR）表示，至少102名IS成員、7位平民、45名庫德族士兵及獄警死亡。

Recaptured isis who tried to escape.

The SDF are the frontline for the west.

How many of these would of sneaked back into Europe or UK on the boats if not for the SDF ??

Cut the vid short to protect ID of guards etc. pic.twitter.com/XoDbgLvWE8 — alan duncan (@Alanduncan2016) January 23, 2022

聯合國對850名兒童的安危表達深刻憂慮，「隨著戰鬥持續，孩童所面臨的風險也持續增加，包括受到傷害，或被迫招募。」親屬指控，孩子們拒絕加入「敘利亞民主力量」，或者根本沒有犯罪，就被抓入牢裡服刑。此外，IS也有透過綁架強制招募兒童的前例，他們將年幼成員稱為「哈里發的幼崽」，訓練執行自殺炸彈攻擊，或者殺害俘虜。

▲敘利亞爆發越獄大屠殺，伊斯蘭國（IS）囚犯逃跑被抓回。（圖／翻攝Twitter@Alanduncan2016）

英國54歲軍人鄧肯（Alan Duncan）曾赴敘利亞對抗IS，他接受《太陽報》採訪時表示，本次攻擊至少6個月前就計畫完畢，「這對IS而言是重大的士氣鼓舞，告訴支持者保持信念，一切還沒有結束。」他警告，逃犯可能「懷著復仇之心」前往歐洲，「這次攻擊應該是一記警鐘……可能引發模仿犯，釋放出更多IS囚犯」，呼籲各界支援「敘利亞民主力量」，防止恐怖份子捲土重來。

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