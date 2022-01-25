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IS「越獄大屠殺」至少200死　數百聖戰份子逃竄！850童淪人肉盾牌

記者吳美依／綜合報導

敘利亞東北部的格韋蘭（Ghwayran prison）監獄爆發越獄大屠殺，100多名伊斯蘭國（IS）聖戰份子發動突襲，引發監獄內外長達數天的血腥戰鬥，估計造成150至200多人喪生，恐怕還有數百名囚犯在外逃竄。該監獄關押3500多名IS成員及850名兒童，孩子們卻在交火中淪為「人肉盾牌」。

BBC等外媒報導，IS於20日發動一系列攻擊行動，包括汽車炸彈及自殺炸彈攻擊。據悉，獄警突然被囚犯奪走武器並殺害，與此同時，監獄外槍聲及爆炸聲狂響，甚至波及平民。遺體四處散落、槍手升起IS黑色旗幟的畫面，也在社群媒體上流傳。

管理監獄的庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）24日成功控制情勢，獄中300多名聖戰份子也宣布投降。英國人道組織「敘利亞人權瞭望台」（SOHR）表示，至少102名IS成員、7位平民、45名庫德族士兵及獄警死亡。

聯合國對850名兒童的安危表達深刻憂慮，「隨著戰鬥持續，孩童所面臨的風險也持續增加，包括受到傷害，或被迫招募。」親屬指控，孩子們拒絕加入「敘利亞民主力量」，或者根本沒有犯罪，就被抓入牢裡服刑。此外，IS也有透過綁架強制招募兒童的前例，他們將年幼成員稱為「哈里發的幼崽」，訓練執行自殺炸彈攻擊，或者殺害俘虜。

▲▼敘利亞爆發越獄大屠殺，伊斯蘭國（IS）囚犯逃跑被抓回。（圖／翻攝Twitter@Alanduncan2016）

▲敘利亞爆發越獄大屠殺，伊斯蘭國（IS）囚犯逃跑被抓回。（圖／翻攝Twitter@Alanduncan2016）

英國54歲軍人鄧肯（Alan Duncan）曾赴敘利亞對抗IS，他接受《太陽報》採訪時表示，本次攻擊至少6個月前就計畫完畢，「這對IS而言是重大的士氣鼓舞，告訴支持者保持信念，一切還沒有結束。」他警告，逃犯可能「懷著復仇之心」前往歐洲，「這次攻擊應該是一記警鐘……可能引發模仿犯，釋放出更多IS囚犯」，呼籲各界支援「敘利亞民主力量」，防止恐怖份子捲土重來。

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