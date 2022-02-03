這團隊幫「只會日文50音」漫畫家　在日熱賣逾千萬冊

▲彭傑（左）代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫，他認為黃宏榮帶領的編輯部讓他無後顧之憂。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

友善文創跨越語言障礙，成為目前日本漫畫界最夯的台灣文創公司，累積銷售超過1400萬冊，友善文創下的漫畫家都認為，筆名「高橋美鈴」的副總經理兼總編輯黃宏榮帶領的編輯部，是非常可靠的戰友和後盾，讓就算只會「日文50音」的漫畫家，也能靠著自己的筆，在日本漫畫界闖出一片天。

▼友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮（右一）與團隊。（圖／友善文創提供）

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彭傑是第一位在日本著名雜誌《週刊少年JUMP》刊登作品的台灣漫畫家，代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本銷售累積500萬本，另部代表作《我的現實是戀愛遊戲》在日本銷售累積也有90萬本，彭傑說，現在的編輯部在「美鈴」領導下相當可靠，自己除了好好創作以外，包括翻譯、日方應對等其他雜務都不用煩惱。

彭傑更透露一個小秘密，常常有人覺得作品要在日本連載，一定是住在東京而且日文要很好才行，「但我卻是個日文能力僅停留在50音的初學者」，若沒編輯部做後援，基本上是沒辦法在日本創作連載的。

▼友善文創旗下漫畫家「肝匠」（正面不用曝光），代表作為《失格紋的最強賢者》。（圖／友善文創提供）

友善文創的另一位漫畫家「肝匠」，代表作為《失格紋的最強賢者》，在日本累積銷售也達500萬本，他說，自己可以心無旁騖地專心在每一頁原稿與每一回連載上，最大支援就是友善文創編輯部，除了腳本和分鏡台詞的翻譯外，不論是和日本編輯部的跨國溝通、單行本發售的期程，甚至或是稅務問題，都不需要自己煩惱。

「肝匠」也舉例說，就算在半夜1、2點交稿，編輯部也會及時送到日本那邊，而且要是日本編輯部在半夜2、3點對稿件有回饋，也會很神奇的即時轉達回自己這邊，所以「編輯部是非常可靠的戰友和後盾」。

▲友善文創旗下漫畫家盧恩。（圖／友善文創提供）

以代表作《來管理塔吧》在日本累積銷售65萬本的漫畫家「盧恩」則說，跨國連載的作業流程相當複雜，從腳本、分鏡、對白到反饋意見等內容都需要經過翻譯，剛開始連載時，因為「美鈴」帶著他了解日本連載的規則，調整嘗試各種作業模式，也會提供相關參考資料，雙方運用專業解決問題，這也是喜歡跟「美鈴」合作原因。

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