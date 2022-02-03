「理科男」黃宏榮熱愛日本動漫畫　催生15部作品在日本連載發行

▲「理科男」黃宏榮憑著對動漫畫的濃厚興趣，在疫情期間帶領團隊做出好成績。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

友善文創是目前日本漫畫界最夯的台灣文創公司，除社長王士豪之外，幕後大功臣就是友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮，因為從小對日本電玩與動漫畫有濃厚興趣及後來精通日文，讓原本是「理科男」的他，投入動漫畫遊戲產業超過20年，在疫情期間成為友善文創台灣總負責人，全權負責漫畫製作業務，而由他擔任責編在日本連載發行的作品超過15部，累積銷售超過1400萬冊。

黃宏榮在ACG（動畫、漫畫與電子遊戲）產業工作資歷超過20年，從小對日本電玩與動漫畫有濃厚興趣，退伍後就進入遊戲雜誌擔任編輯，曾與友善文創社長王士豪共同創刊「電玩e世代」雜誌，之後在遊戲公司擔任製作人，帶領過40人團隊進行遊戲開發與維運，成功在全球同步營運7種語言11個遊戲版本，並間接協助公司股票公開發行上櫃。

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▼黃宏榮（左）從小就對日本動漫畫與電玩有濃厚興趣。（圖／友善文創提供）

有趣的是，黃宏榮五專念的是機械工程科，但因為對日本有濃厚興趣，之後在國立高雄科技大學應用日文系拿到二技與碩士學歷，精通日文，黃宏榮說，2013年進入友善文創，因為能以日文與日本廠商直接溝通，對於日本娛樂產業環境、文化都有相當理解，和日本各大出版社編輯部溝通無障礙，故在跨國案件合作上，能迅速且順暢的達成客戶需求與目標。

▲因為有黃宏榮在台灣，友善文創社長王士豪可以在日本全心衝刺。（圖／友善文創提供）

友善文創社長王士豪在ACG業界經歷超過25年，創立友善文創15年來幾乎都在海外開疆闢土，待在日本時間和台灣差不多，過去兩年疫情期間，台灣幾乎都是由黃宏榮擔任台灣的總負責人，從新合作廠商開拓、新作品企劃與開展，到平時的對稿交稿與助手調度，都由黃宏榮負責，王士豪也說，因為有黃宏榮，他才能在日本全心衝刺。

▲彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》在日累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫，就是黃宏榮擔任責編作品之一。（圖／友善文創提供）

王士豪說，黃宏榮擔任責編作品超過20作，更帶領友善文創作者在日本發表連載長短篇作品超過15部，如動畫化作品《時間支配者》、在日系列作銷售超過90萬部的《魔技科的劍士與召喚魔王》、銷售超過500萬部的《失格紋的最強賢者》與同樣銷售超過500萬部的《轉生賢者的異世界生活》等，都是黃宏榮擔任責編的作品。

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