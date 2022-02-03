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專家揭文蛤很害羞！　美味秘訣有4步驟：放鬆舒適泡2小時

▲▼文蛤。（圖／漁業署提供）

▲漁業署強調，一定要讓文蛤大口呼吸把體內沙子排乾淨，才能吃到美味。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

擁有乾隆皇御賜「天下第一鮮」美稱的「文蛤」，除了低膽固醇、低熱量外，漁業署表示，還擁有蛋白質、牛磺酸等多種營養，是熬夜以及宵夜一族建康好夥伴，但若買回家想煮出好吃的各種料理，切記要泡2小時，讓牠們好好的呼吸，有4步驟缺一不可。

漁業署提到文蛤營養價值，包刮低脂肪、低熱量、低膽固醇，是健身減重好食材，能維持骨骼、腸胃消化與成長發育，其中「鐵質」是酵素小尖兵，提高免疫能力，「維生素B2」促進發育及細胞再生神隊友，「維生素B12」紅血球製造兵，維持神經、腸胃系統正常運作。

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漁業署傳授文蛤美味的祕訣，必須營造「放鬆舒適的環境」，讓文蛤大口呼吸好把體內的沙子排乾淨，第一「創造快樂鹽度」，鹽度15-30ppt範圍內~在每1000公克水中加入15-30公克的鹽。二「維持快樂溫度」，15-30度間~整體而言在25度上下最合適，所以天氣比較冷的時候記得幫忙加點溫水。

第三「避免干擾」，非常害羞的文蛤不喜歡和鄰居疊在一起，所以大空間、微微蓋過的水面，和在容器中原地動也不動是文蛤的最愛。第四「適當的吐沙時間」，一般沒有吐沙過的文蛤，需要2-3小時才能吐沙吐乾淨，但很容易就遺忘正在事前準備被吃的文蛤，導致文蛤吐沙過頭鮮味打折。

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