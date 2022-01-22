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大掃除必注意！混用清潔劑小心氯中毒　醫：嚴重呼吸衰竭致命

▲年節大掃除注意混用清潔劑，漂白水和一般清潔劑混用易導致氯中毒。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

年節大掃除注意混用清潔劑，漂白水和一般清潔劑混用易導致氯中毒。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

春節將至，許多人習慣在年節前清掃家中，進行年度大掃除，為了除去陳年汙垢，日前有民眾擔心單一的除汙工具不夠用，誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，竟意外出現氯中毒的情形，被緊急送往花蓮慈濟醫院急診。

花蓮慈院急診部魏瑋廷醫師指出，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼息衰竭等症狀，為避免發生憾事，應特別注意使用。

消毒水或漂白水中含有的「氯」，具有強氧化力，能夠讓微生物表面蛋白質變質，可以消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌，是普遍的環境消毒工具。

▲年節大掃除注意混用清潔劑，漂白水和一般清潔劑混用易導致氯中毒。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

魏瑋廷醫師指出，氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼息衰竭等症狀，若不幸中毒應速就醫。

但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適的症狀，濃度高可能引發氣喘、肺炎、肺水腫或呼息衰竭，嚴重時甚至致命。

急診部魏瑋廷醫師表示，日前有民眾因在家清潔，不慎混用清潔液和漂白水，被緊急送往花蓮慈院急診，所幸經過治療和觀察後並無大礙，已平安返家。當出現眼睛刺痛、呼吸困難和不斷咳嗽的症狀，即有可能是氯中毒，應立即離開氯汙染的空間，將眼睛、皮膚等暴露的身體部位沖水，並盡速前往醫院；魏醫師指出，急診室收治氯中毒的患者後，會進行沖洗等除汙工作，由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，一般後續會以換氣等支持性療法為主。

往年包括春假在內的連假都是醫院急診的流量高峰，除了個別意外中毒事件，主要是上呼吸道感染及腸胃炎等病症的患者；過年過節親友聚會、喝酒的場合較多，因此而發生意外的情形也並不少見。

醫師特別提醒，COVID-19疫情尚未度過，仍須小心防疫，戴口罩時務必確認是否有將口鼻完全遮住，並經常使用洗手液清潔手部，維持適當的社交距離；也提醒民眾注意天氣變化，做好保暖措施，以遠離疾病。

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