達人力推8漁港走春！　遊客最愛梧棲：拍照打卡、採買吃美食

▲永安漁港。（圖／記者彭懷玉攝）



記者許展溢／台北報導

漁業署原每年都會舉辦「漁港環境評鑑」，這兩年受疫情影響停辦，漁業署表示，希望能在今年夏天恢復。春節連假，大家除大眾景點選擇外，還可參考獲好評的8漁港，不僅是漁港在地指標，更能在夕陽時光下拍下美照，採買漁獲，大啖鮮食。

漁業署表示，宜蘭縣南方澳、新北市澳底漁港曾獲「漁作薪傳獎」，南方澳漁港於日據時代開始便為熱絡傳統漁業作業至今，漁港環境評鑑南方澳漁港展現非常重要指標，將環境整理良好，同時亦吸引更多觀光客遊覽。澳底漁港於民國41年起重新修建後，成為新北貢寮區最大的漁業作業基地，從事近海漁業所需之生產工具多樣，且在魚市場運作熱絡下，仍能維持環境良好狀態，實屬不易。

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▲▼台中梧棲漁港（上）、王功漁港（下）。（圖／漁業署、彰化縣政府提供）



宜蘭縣烏石漁港及桃園市永安漁港曾獲多元發展獎。烏石漁港為東北角賞鯨及龜山島遊憩船重要基地，每逢假日遊客數量大，造成環境髒亂與污染不易維持整理，但該港空間規劃及提高整潔管理頻率，將環境維持相當完善。永安漁港以觀光漁港為主，亦對漁作環境進行優化提高便利性，大幅改善隨丟棄與擺放問題，觀光與漁作兩方並行。

▲烏石漁港。（圖／東北角風管處提供）



台中市梧棲漁港及彰化縣王功漁港曾奪最佳人氣獎，漁業署指出，梧棲漁港為休閒漁業漁港，不僅強化傳統漁業，亦努力維持漁港環境與打造新視野，成為遊客最喜歡拜訪的漁港，帶動熱潮拍照打卡、漁獲採買及美食饗宴，進而吸引更多遊客遊玩。王功漁港為農村漁業漁港，以體驗「蚵」的文化為主，每年夏季吸引遊客體驗採蚵活動，並配合一年一度王功漁火節活動舉辦，遊客大多會選擇家庭旅遊時，攜手大人小孩一同體驗漁村漁作。

▲▼外埔漁港（上）、彌陀漁港（下）。（圖／漁業署、彌陀區漁會提供）



苗栗縣外埔漁港上回受秘密客青睞獲秘密客嚴選獎，漁業署提到，外埔漁港屬於苗栗縣境內頗具規模的漁港，獲全國水環境改善計畫補助改善漁業環境，漁港環境整理方面讓人眼睛為之一亮，並持續營造漁港親水環境。

高雄市彌陀漁港的親水規劃及優質環境曾獲委員嚴選獎，漁業署說明，彌陀漁港為鄰近漁村聚落漁港，環境與垃圾管理不易執行，然而走進漁港時相當潔淨，也沒有油污味與魚腥味瀰漫，確實於維持環境整潔耗費相當大心力，過去民間團體舉辦「金蘋果、爛蘋果」評比，拿下金蘋果佳績。