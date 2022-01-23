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社會 社會焦點 保障人權

注意！北宜公路26.2K至32.2K區間測速重啟　達人：過年可能塞爆

▲區間測速。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者邱中岳、陳雕文／新北報導

從24日開始，新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間平均速率恢復執法，新北警方自20日透過地方電視台、電台、跑馬燈、社區治安會議等管道對外宣布，至今該路段行車速率超過60公里的車輛下降72.8%！但經常往返北宜的民眾卻認為，「更容易造成事故」。

北宜公路長達43公里，路段中危險彎道有99處，近十年北宜公路共發生交通事故5,757件，其中A1死亡事故高達57件，分析嚴重肇事原因多為超速、跨越雙黃線超車、彎道未依規定減速等。

為有效防範交通事故發生，新北警107年在北宜公路19至23.1公里建置區間平均速率科技執法設備，自108年4月起正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故。

▲區間測速。（圖／記者陳雕文翻攝）

但自去年1月區間設備因資安疑慮暫停使用後，北宜公路違規及事故均有增加趨勢，全路段共發生9件死亡事故，較109年4件增加125%，尤其8月在33.8公里與54.1公里更是同日發生2起死亡事故，肇事型態為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。

至於北宜公路26.2至32.2公里路段，近10年總計發生交通事故779件(含死亡事故7件)，平均每公里發生事故為其他路段將近2倍，顯為交通事故最嚴重區段，因此新北警確認區間設備已通過準確度檢定及資安檢測後，立即擇定該路段為恢復平均速率執法之重點區段。

常常往返北宜公路的駕駛表示，走北宜公路被區間測速影響，沒有辦法很順暢的開車，還要分心盯著時速表，很容易會忽略前方路況，而且北宜公路道路崎嶇，這樣更容易造成事故發生。

汽車達人雷尼指出，現行北宜公路區間測速的時速過低，今年過年可能會有更多車輛湧入北宜公路，因此而塞爆。

還有車友表示，區間測速的儀器，是否可以準確透過距離除以時間，算出速率，計算的儀器是否判定準確，可能也會引發另一波爭議。

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