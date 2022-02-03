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法律系畢業！173cm長腿妹夜店跳鋼管...曾「頭部著地」超糗

記者邱中岳／台北報導

東海大學法律系畢業的美燕，來台北找工作，原本在台北當模特兒，但因收入不穩定，也在夜店兼差當公關，被夜店人員相中邀請當Dancer，根本不懂跳舞的美燕願意嘗試挑戰、不斷苦練，儘管家人反對，順利在台上有出色的表演，家人也就慢慢接受。

美燕，台中人，法律系畢業後沒有參加律師考試或者當公務員，反而到台北參加模特兒比賽，進而成為模特兒，有時候也會上節目錄影。

後來在一次比賽中認識了朋友，因為不想兩地跑，於是與朋友同住一起，因為模特兒收入不穩定，所以也先到夜店當公關，最後夜店看中美燕173公分的身高，也邀請美燕當Dancer。

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

因為並非科班出身，美燕對舞蹈根本一竅不通，原本只是在台上「隨興演出」，最後卻要學可怕的鋼管舞，她相當感謝同事們願意指導，但目前正職仍是模特兒。

美燕指出，當初會接受Dancer表演，主要是因為可以斜槓賺外快，也很享受在台上跳舞表演的感覺，但是一開始還是會很緊張，深怕自己表現不好，在第一次面試鋼管時，在家中邊化妝邊喝了整支白酒，希望能夠讓心情舒緩。

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲美燕告訴父親在夜店當Dancer，當時父親相當生氣，但也慢慢接受女兒自己選擇的工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

美燕回憶最糗的一件事，就是有一次在夜店跳舞，直接從鋼管跌落，頭部著地之外，還和客人互看一眼，最後覺得很尷尬，只好跑去休息冰敷。

另外，對於沒有走法律這條路，反而當模特兒甚至在夜店跳舞，美燕的父親原本很反對，認為女兒應該要從事正常的工作，但美燕仍堅持做自己開心的事情，在她的努力下，父親也漸漸不再反對。

至於會在夜店待多久？美燕表示，聽說有前輩跳到40歲，「能夠表演多久就做多久。」

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼東海大學法律系畢業的美燕，竟然拋棄律師考試，直接從事模特兒以及夜店Dancer工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

美燕小檔案：

外號：美、美燕
三圍：34C／26／35
身高體重：173公分／55公斤
星座：獅子座
生日：8月14日
IG：maxxinehsu

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