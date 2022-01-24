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社會 社會焦點 保障人權

運將撿屍女乘客丟路邊　陪30萬和解「情堪憫恕」獲輕判

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲運將「撿屍」性侵酒醉女乘客，事畢還丟路邊不管，到案賠錢和解獲輕判。（示意圖／CFP）

記者黃哲民／台北報導

張姓計程車司機3年前凌晨在北市夜店外搭載1位酒醉女子，涉趁對方癱睡之際，把車開到四下無人的河濱公園停放，在車內性侵得逞後，竟惡質將被害人丟在路邊、逕自離開，幸好被慢跑經過民眾發現報警，張男到案認罪、賠償30萬元和解，台北地院認為張男犯行有情堪憫恕之處，依乘機性交罪輕判1年8月徒刑，可上訴。

「情堪憫恕」減刑條件規定於《刑法》第59條，是在量刑時用完所有減刑條件，仍覺得判太重的最後手段，又被稱為「帝王條款」，只要法官認為符合「犯罪之情狀顯可憫恕，科以最低度刑仍嫌過重」，就可用來酌減其刑，比較客觀的標準是「足以引起一般人同情」，通常很審慎使用。

判決指出，本案被害女子於2019年8月9日凌晨2時許，從北市信義區松壽路1家夜店離開，叫了張男的車要回大安區住處，她上車說完目的地，就不勝酒力昏睡在後座.

不料張男竟起淫念，把車開到松山區濱江街迎風河濱公園停車場裡，直接在車內性侵女方得逞，事畢竟沒將女方送到目的地，反而拖到車外讓女方躺在地上繼續睡，逕自離開。

幸好不久後，有人慢跑經過看見被害人衣衫不整趴在地上，趕快報警處理，才沒發生更嚴重意外，警方也很快就循線查獲張男到案，他全部認罪，並賠償30萬元與女方達成和解。

法官認為張男貪圖一時情慾、未能克制自持，犯行確實很不應該，但考量他非預謀犯案，跟「恣意踐踏被害人性自主決定權之窮兇惡極之徒有別」，且積極彌補過錯、已知悔悟，若判處乘機性交罪法定最低刑度3年徒刑，仍嫌過重，因此依情堪憫恕減刑規定，輕判張男1年8月徒刑，可上訴。

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