虎鯊吐出大半截「人類左臂」　扯出離奇懸案！另一條手臂下落曝

▲一隻鯊魚吐出殘缺的人類手臂，然而，死者竟不是被鯊魚所咬死的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

澳洲雪梨的庫吉水族館綜合海水浴場（Coogee Aquarium and Swimming Baths）在1890年代曾是大眾趨之若鶩的休憩景點，然而1935年卻發生一樁「鯊魚手臂謀殺案」，水族館內一條近4公尺長的虎鯊竟吐出一大截人類左臂，事發後一名男子落網並向警方吐露了這其實是件凶殺案，以及另一條手臂早已沉入大海。

根據《太陽報》報導，1935年4月25日的紐澳軍團日（Anzac Day）國定假日下午4時30分左右，庫吉水族館裡一隻重達1噸、身長13英尺（約3.9公尺）的虎鯊開始抽搐，先是吐出一隻老鼠，接著吐出一隻鳥，最後才吐出大半截的人類手臂，水族館圍觀的人群驚恐地向後退。目擊者Leo Young表示，「我離鯊魚3、4公尺遠，清楚地看到牠嘴裡冒出大量棕色泡沫，味道很難聞。」

▲據稱，鯊魚吐出的手臂截面平整，引起警方懷疑凶手另有其人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方發現，這截左臂內側刺著2名拳擊手的明顯紋身，手腕上綁著繩子，更重要的是，手臂並不像被鯊魚咬斷，反而是被切斷的整齊截面。透過刺青證實了死者是從拳擊手改行當犯罪分子的史密斯（James Smith），他和同夥福爾摩斯（Reginald Holmes）透過船隻走私毒品，兩人鬧翻之前曾與有偽造前科的退伍軍人布雷迪（Patrick Brady）合作，以假支票欺騙富有的「客戶」並洗錢。

事發3周後布雷迪被捕，但警方遲遲找不到屍體，單憑一條胳膊不足以定罪，在進入法庭程序前就遭到駁回。福爾摩斯則在逃亡中遭到警方追捕，最終被迫投降，他向警方透露，某天深夜布雷迪帶著史密斯的斷臂到他家，布雷迪先是坦承自己將史密斯殺害分屍，並裝在箱子裡扔進大海，因為在1920到1930年代這是雪梨黑幫處理屍體最便捷的方式。

布雷迪當晚向福爾摩斯勒索500英鎊後離開了，但卻沒帶走斷臂，驚慌失措的福爾摩斯於是連夜驅車到海邊把史密斯的左手臂丟進大海。巧合的是，一隻小鯊魚吃掉了手臂，然後又被一隻大型虎鯊給吃掉了，謀殺案9天之後，這隻大虎鯊正巧被水族館的老闆霍布森（Ron Hobson）撈起，送進館內飼養，也造就了後來「鯊魚吐出手臂」的駭人景象。

然而，正當警察準備重啟調查之際，福爾摩斯在車內中彈身亡，布雷迪則一直活到了76歲，直到死前都否認兩件命案與自己有關，也沒有其他人被起訴，成為未決懸案。史密斯的遺體沉入大海後至今仍未被找到。