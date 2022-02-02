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蕭敬騰「黃河滋養論」被罵翻！台灣女網紅力挺：罵他是幼稚＋丟臉

▲▼蕭敬騰 喜鵲娛樂 X 華納音樂 續約記者會。（圖／記者張一中攝）

▲藝人蕭敬騰。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

歌手蕭敬騰近日參加大陸春晚，與陳坤、香港王嘉爾和澳門彭永琛聯手演唱張雨生遺作改編的《黃河長江》，表示黃河長江就像血脈一樣，滋養大家長大，更稱「台灣人一定要回家看一看」，引起台灣網友痛批。對此，台灣女網紅就在臉書粉專「漂亮諧音」逆風力挺蕭敬騰，直言「罵蕭敬騰真的只是幼稚崩潰加丟臉。」

臉書粉專「漂亮諧音」2日在臉書開砲，「大年初二，我照樣來戳破一群人的玻璃心。」針對蕭敬騰近日引發的風波，許多網友認為「台灣人啥時被黃河長江滋養了？」不過她也指出，台灣現在使用的中國文字，中國語言，以及各種中國文化，「難道不是來自中國長江黃河流域所蘊育出來的嗎？」

▲蕭敬騰稱黃河長江滋養大家，要台灣人「有機會回家看一看」。（圖／翻攝微博）

▲蕭敬騰稱黃河長江滋養大家，要台灣人「有機會回家看一看」。（圖／翻攝微博）

「漂亮諧音」表示，包含農曆春節等傳統節日都並非是台灣這塊土地上的河流蘊育出來的文化，「還是說倉頡造字，倉頡是出生在台灣的流域上？」另外她也強調，有些台灣人特愛用閩南語（台語）來區別自己跟對岸的不同，「可是閩南語不是自台灣這塊土地上蘊育出來的，一樣是來自對岸。」

「漂亮諧音」狠酸，如果有些台灣人覺得黃河長江跟他們一點關係也沒有，那至少該立刻放棄掉自己人生言行裡所使用到的50到60％以上的中國文化，「尤其放棄越多才能更加證明黃河長江跟自己毫無關係，要不然罵蕭敬騰真的只是幼稚崩潰加丟臉。」她還建議，「塔綠班一整年過一個節日就夠了，就是他們特愛的228放假一天。」

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