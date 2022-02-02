蕭敬騰春晚歌曲流露「統味」　要兩岸知道：我們的根在哪

▲蕭敬騰表示「我們一直被黃河長江滋養」，與春晚副總導演說法相合。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

藝人蕭敬騰第三次在中國大陸春晚登台，與陳坤、香港王嘉爾和澳門彭永琛聯手演唱張雨生遺作改編的《黃河長江》，此次春晚副總導演田梅也透露，採用這首歌由兩岸四地年輕人演唱，「就是要告訴大家我們的根在哪」。

田梅在《2022春晚微紀錄》中受訪時表示，《黃河長江》是整個春晚最早定下的一首歌，因為團隊認為歌曲非常恢弘大氣，並定位由兩岸四地年輕人演唱。此次改編《黃河長江》的劉卓也表示，受到歌曲影響深遠，「特別慷慨激昂的，又有一些搖滾元素在的。」

▲蕭敬騰與中國大陸、香港、澳門藝人共同登台演唱。（圖／翻攝微博）

田梅引述歌詞整首歌「氣質特別的棒」，她也指出喜氣洋洋是春晚的基調，而歌曲和內容等安排關鍵就是「你要傳遞什麼」。她認為如今這個時代尤其在疫情後更能感受中國的強大，而選定《黃河長江》這首歌，「就是告訴大家我們的根在哪，我們的根是誰，我們從哪裡來，我們到哪裡去。」

田梅這番話與蕭敬騰此前受訪時的說法相同，蕭說「因為大家一直以來被黃河長江滋養嘛，然後它就像我們的血脈一樣，像我們的靈魂深處的一個支流，永遠很澎湃。」