進口文件洩iPhone SE3超甜價！網敲碗「萬元有找」

▲一份進口到印度的蘋果手機文件洩漏了即將推出的iPhone SE3價格，圖為iPhone SE2。（示意圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳佳穎／綜合報導

根據外媒《91mobiles》爆料，蘋果進口到印度測試用3款手機，據傳就是春季即將發表的 iPhone SE 3，更驚人的是，進口文件上披露了售價，僅為 300 美元，合台幣 8337 元的超甜價格。雖然外媒表示，9000元有找，是因為還沒加上關稅和其他徵稅，但網友已在期待首款「萬元有找」的蘋果手機將於今年春季登場。

爆料指出，在一份蘋果進口到印度的官方文件上，竟印有價格標籤，3款型號為 A2595、A2783 和 A2784 的蘋果新手機，據傳就是 iPhone SE 3，標出的售價僅300 美元（合23,000 盧比/約台幣8337元）。

據了解，第三代 iPhone SE 與前一代的設計類似，有 4.7 吋螢幕，可支援 5G 網路，並採用蘋果自家 A14 或 A15 晶片 ，也有Touch ID 指紋辨識等功能。

同一份文件也揭露 2 款 iPad，型號分別為 A2588 和 A2589 的 iPad Air，價格約 500-700 美元之間（約台幣1萬3895~1萬9453元）；以及基本款 iPad，型號分別是 A2757 和 A2761 兩種型號，價格也是 300 美元(約台幣8337元)。

這樣的甜甜價，讓還未跨入果粉門檻的網友相當興奮，不過，外媒指出，這是未稅價格，所以加上關稅和其他徵稅，售價應該會再高一點，仍很有可能落在萬元有找區間；但一切等到蘋果今年度第一場春季發表會(約今年3~4月)才會揭曉。