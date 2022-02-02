初二回娘家！蘇花路廊上午南下車流衝高　預估尚有1萬輛車次

▲農曆大年初二也是春節習俗回娘家的日子。宜蘭、花蓮地區天氣陰，蘇花路廊南下於上午7時南下最高量達1194輛/小時。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

今天農曆大年初二也是春節習俗回娘家的日子。宜蘭、花蓮地區天氣陰，蘇花路廊南下車流上午6時湧現，於上午7時南下最高量達1194輛/小時，隨後持續維持每小時800~900輛左右的交通量。

據統計，截至上午10時，蘇花路廊南下車多路段為觀音隧道附近路段，請用路人循序漸進，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6798輛，北上花蓮往宜蘭方向為1709輛，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘10000輛。在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約89分。昨天1日南下交通量相較去年春節初一交通量微幅提升2%。

公路總局第四區養護工程處表示，為鼓勵民眾多加使用大眾運輸並增加大客車服務水準，本次春節連假於蘇花路廊已辦理大客車優先措施及行駛蘇花改路肩措施；另公路總局於本次春節推出在地有腳租賃優惠，搭乘北宜線、北花線國道客運，另享有連假租車優惠加碼，歡迎民眾多加利用。

因應大年初二探親與出遊車潮，公路總局第四區養護工程處交控中心依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，請用路人配合現場員警指揮保持耐心循序漸進。

另外公路總局第四區養護工程處於本次連假也在國5蘇澳服務區、花蓮和平台泥DAKA園區服務台、統一超商崇德盈門市等3處地點，推出路況機器人小鹿，於連假期間每日9至15時，開放遊客詢問蘇花路廊路況及周邊景點。

公路總局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，平安回家路，你我共守護。