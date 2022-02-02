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初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

農曆春節為台灣重要的民俗活動之一，期間不乏有傳承許久「禁忌」。（東方IC）

▲農曆春節為台灣重要的民俗活動之一，期間不乏有傳承許久「禁忌」。（東方IC）

圖文／鏡週刊

農曆春節是闔家團圓的日子，初二又為出嫁女兒帶丈夫與孩子「回娘家」的日子，雖然隨著時代變遷，有些陳舊禮俗已不復見，但本刊仍整理7項禁忌，供民眾參考怎樣不踩雷「衰1年」；此外，民俗專家廖大乙則指出，沒能回娘家的人則有2撇步招好運。

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農曆春節一堆眉眉角角的「禁忌」與「習俗」，時常會讓人相當崩潰，項目多到讓人懷疑人生，不過隨著時代演變，回娘家已不限定在初二。有關初二回娘家的起源，文化部文化資產局指出，傳說從前有一名女子，不顧父親反對嫁給貧困者，在父親過世後，母親耐不住思念就把女兒及女婿請回家吃一頓大餐團聚。

台灣傳統習俗中，認為嫁出去的女兒就是「潑出去的水」，就成了「外人」，且嚴禁嫁出去的女兒初一回娘家，否則會對娘家不利；初二則是歸寧日，回家省親也被稱為作客，因此須帶上伴手禮；若父母過世則不能回娘家，只能在夫家幫忙，因此有俗諺「有父有母初二三，無父無母湊擔擔」。　

初二習俗與禁忌：

1.「回娘家忌送單數禮物」：

回娘家時，贈送的禮品、禮金等回門禮不可以是單數，有長輩認為雙數才吉利，而單數則恐招致噩運；也有長輩認為，帶伴手禮才顯示女兒在婆家過得好。

2.「宴請女婿要選中午」

盡量早去早回，傍晚前離開，不要留下來吃晚餐；廖大乙指出，娘家辦桌最後有全雞，因「雞」「家」音同全家象徵圓滿，宴請應在中午時間，要是晚上會被認為「吃到尾」帶衰家運。

3.「不要睡太晚與睡午覺」

響應初二早去早回的禁忌，廖大乙建議，可趕在午時（上午11時）前就回門；若初一、初二睡太晚或睡午覺，除了過年期間會有親友拜訪會失禮以外，也會有一整年都會懶散、一事無成之感。

4.「初一、初二不能洗衣服」

傳說中水神生日落在初一、初二，因此這2天洗衣服會得罪水神且把好運洗掉；女兒回娘家不能午睡、洗衣、掃地，否則會讓娘家財氣被掃光，不過也可理解為不讓女兒在過年間還要打掃除。

5.「萬一無法回娘家」

倘若初二當天無法回娘家，可選在農曆2月初二回去，傳統上除了除夕、初一不能回娘家外，初四、初五亦是如此，否則會分掉娘家的福分。廖大乙也分享2撇步招好運，初二「頭牙」可就近去土地公廟、教堂等自身信仰場域沾人氣帶財氣回家，重要的是求財前先求貴人，求財會受限自身能力，但有貴人協助牽線求財才不會繞一大圈。

6.「忌倒污水、垃圾，掃地」

期間不得灑水、掃地、倒垃圾，同樣是因為會將財運倒走、掃掉，不過這期間若有客人來訪也是要做適度打掃整理，可從外裡面掃，而垃圾則可留到之後處理。

7.「忌被別人從口袋掏取東西」

過年期間別讓他人從自己的口袋裡掏走東西，否則整年的財氣都會被人家掏走。

傳統習俗雖然已在時代更迭中已漸漸成為教科書上的條文，尤其是現在尊重性別平等的社會氛圍中，陳舊規範已不適用，許多人也早就打破禁忌，並不規範何時回娘家過年。民眾除了尊重傳統信仰外，也要打破過度迷信的陋習，諸如離婚婦女無夫家，過年期間也回不了娘家，晚晴婦女協會就直指，這些不符合時代潮流的年節禁忌，彰顯社會對婦女的不合理待遇。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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