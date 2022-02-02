走春拜廟6禁忌！專家提醒「插香別用慣用手」…求姻緣用這種花

▲到廟裡拜拜也有許多禁忌。（示意圖／CTWANT提供）

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拜拜是生活中的習俗，每逢大節日，一般人都會特別到廟裡參拜，祈求平安、順利，而拜拜也有許多禁忌。塔羅牌老師艾菲爾整理出拜拜時的6大禁忌，供大家參考。他強調，特別要提醒的是，向眾神佛說出心願之後，除了讓自己的信心更加堅定之外，請你也要努力加把勁，正所謂天助自助。

1、進出廟門不要踩門檻

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踩門檻有不敬之意，若面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進、右門出，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

2、祭拜順序

拜拜時一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）祭拜，天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），象徵入吉出凶。

3、供拜鮮花與水果注意事項

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，千萬不可以使用假花。比較講究的人，「求貴人、桃花」可準備繡毬花、文心蘭，「求姻緣」可選用百合花，「求事業、學業」可選開運竹、銀柳等，有步步高升寓意。

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌拜釋迦（與釋迦牟尼佛同音）、番茄、芭樂、草莓等，因這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過東西再次祭拜。而適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、水梨寓意水帶財，鳳梨寓意好運旺旺，橘子，寓意吉利如意之意。

4、插香時不能用慣用手

大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔，一般的民俗認為右手較不潔，陰陽的理論中，認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道，因此燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手插香。

5、跟神明祈求時越詳細越好

拜拜時，我們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只要小聲將自己想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麽心願，讓神明知道，才能適時地幫助到你。

6、生理期、戴孝者儘量避免拜拜

古人認為，生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手合十拜拜，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿1年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對沖。

●民俗說法，僅供參考。

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