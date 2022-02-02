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給老婆48張千元鈔「包好包滿」　他一看姪子紅包袋秒崩潰：丟臉！

每逢過年，大家最期待的就是領紅包。（示意圖／PIXABAY）

▲每逢過年，大家最期待的就是領紅包。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

每逢過年，小孩子最期待的就是領紅包，而有些長輩也會順勢靠著包紅包，展現財力。一名人夫抱怨，明明給老婆的都是千鈔，請老婆包給家人包好包滿，沒想到卻看見姪子的紅包袋裡居然出現百元鈔票，讓他覺得非常漏氣。

原PO在臉書「靠北婚姻－社團討論區」發文表示，明明自己拿了48張千元鈔票給老婆，要老婆包好包滿給各親戚，沒想到用餐時卻發現，姪子的紅包袋裡有2張紅色紙鈔，「我都快暈倒了，你他X的，我的面子都被妳丟光了。」

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貼文一出引發討論，網友紛紛留言「不趁這次A錢，待何時」、「大過年的又在幻想」、「確定小朋友的那包是你老婆包的嗎」、「有可能千鈔沒有露出來啊」、「搞不好紅色是加碼的」、「會不會是小孩的媽媽抽走的」、「過年時要開心，講吉祥話」。

也有網友認為，「爸媽各20張千元鈔票，老婆5張，你以為給的是美金嗎？嫌丟臉就自己包自己拿，不要叫老婆做，拜託！不要什麼事都丟給老婆，事後才來抱怨老婆。」

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