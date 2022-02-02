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到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

▲▼朋友,聚餐,聚會,喝酒,乾杯,啤酒,慶祝,應酬（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女護理師到醫師男友家聚會，結果被對方家長羞辱高攀。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女護理師日前到醫師男友家參加聚會，沒想到男友家族的職業大多都是醫師或教授、老師，被對方家長拐彎羞辱勸退「畢生所有難聽話都在這天聽見了。」這也讓她上網求助，一位女網友則以自身經歷勸她快點分手，因為結婚是兩個家庭的事情。

女護理師在Dcard發文「男友家族看不起護理師會選擇離開嗎？」，指出跟男友回家聚餐後才發現，男友家族身分只有醫師或教授、老師，對方家長直接說出「五專出身的護理師也想高攀醫師、沒有背景至少也有長相。」之類的話語。

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▲▼男友家族看不起護理師會選擇離開嗎。（圖／翻攝Dcard）

▲女護理師發文「男友家族看不起護理師會選擇離開嗎」。（圖／翻攝Dcard）

女護理師說，當天把畢生所有難聽話都聽了，後來男友感覺氣氛不對，留下一句「無論如何我會跟她結婚」就把她帶離現場。男友舉動雖然讓她感動到大哭，但她也不禁認為，這樣離開是否代表她輸了，「但不離開真的很難想像未來的日子。」

對此其他網友則留言說「如果男朋友之後還有邀請你參加家族聚會請大大方方的參加，該有的禮貌也是要做到，但是別把自己放到卑微的位置上。」、「離開吧 我家人也是這樣」。

另外也有相同經歷的女網友勸她分手，因為再努力也無法改變對方家長的看法「結婚是兩個家庭的事而不是兩個人的事。即便真的結婚了，你能面對他父母對你的態度嗎！？日子也會過得很卑微也會不開心。」

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