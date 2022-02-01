虐殺女西施3／高大成助手一句話勾到女鬼　忍痛「斷種」換生路

▲助手遭女鬼跟回家半年狂瘦35公斤，高大成帶著助手找到茅山道士求助。（圖／資料照）



記者陳豐德／綜合報導

劉榮華、劉榮三與張鎮興2001年間將檳榔西施小芳（化名）約出唱歌，灌酒後輪流性侵並殺害焚屍，但三人犯案後在山區隨即就遇到靈異現象，被判死的劉榮三還經常夢見死者前來索命，法醫高大成更指出，驗屍時因為助手隨口說了一句「長這麼漂亮幹嘛打死她，帶回去當小老婆就好」，小芳竟跟著助手回家長達半年，直到道士施法以「男性之種」為祭品，才終於送走小芳。

知名法醫高大成負責西施焚殺案的解剖，當時身旁有一位從醫師想轉為法醫師的助手，見習時助手見小芳即使遭火焚燒仍面貌姣好，竟以台語開口說「長這麼漂亮幹嘛打死她，帶回去當細姨（小老婆）就好！」當下高大成一聽就覺得不妙，當下警告助手不要亂講話，不料小芳就此纏上了助手。

助手返家吃飯時，妻子突然低聲跟他說「我們家陽台那怎麼站了一個女孩子？」但助手抬頭卻未見異狀，自此之後他飽受暈混的侵擾，每天晚上與妻子共眠時，就感覺到夫妻倆中間多了一個形體，只要閉眼就會冒到小芳在他倆之間，並與他講話互動，2人1鬼在同一屋簷下共度半年時光，助手更因此爆瘦35公斤，驚慌失措下遂向高大成求助。

高大成與助手2人四處打聽，最後找到一名頗有口碑、在台中殯儀館附近開業的茅山道士，而道士一看到2人疑惑問道「你們2個是從事什麼行業？」先是點名高，稱他背後竟跟了許多人，此時高沒好氣地心想「這人怎麼這樣，才剛見面就亂說話」，沒想到道士又轉頭朝向助手表示「你這個比較麻煩，跟了一個女的，而且黏得很緊，甩不開的」，聽聞此話，高與助手相視暗忖：這道士果真有些本事。

2人向道士說明來意，請求幫忙驅逐女鬼，道士便向2人取得其生辰八字，並進行開壇作法，約半小時過後法事結束，道士稱小芳已答應離開助手，不會再來。就在高與助手道謝完、轉身欲離去時，道士向他們搓了搓手指，並比了數字「1」，高十分不解，詢問何意，道士直言「我又不是做慈善，要錢的，1萬，況且做完法會讓我身體虛弱」、「我知道你（指高），很有名，就意思一下吧」，高則心想反正事情已解決，付完錢便離去。

未料翌日，助手又跑來找高，稱那名女子還是沒走，昨晚再度出現，高想竟然被人給騙了，怒氣沖沖衝至道士處所，大門一踹入內興師問罪；道士被2人嚇了一跳，了解來意後，也驚訝表示從未看過如此情形，隨後掐指一算，微慍詢問助手「你不讓女孩離開，對不對？」

就在高大成不明所以時，沒想到助手語出驚人，竟稱「我想說都相處這麼久了，若要離開也是可惜，雖然女子有跟我道別，但我挽留了她」，高與道士聽了相當傻眼，怒斥助手一番後，道士再度舉行法事，結束後再向高比了個數字「5」，表示這次只收半價，即是5000元，2人付錢後離去，助手也再三保證不二犯。

▼道士將1個小稻草人擺放在象徵助手、女子的大稻草人中間。（圖／記者白珈陽攝）



過了2天，助手竟又找上高，稱女子再度找上門，於是2人三度拜訪道士。道士一見2人出現，即心知肚明說「我這一生都沒遇過像你這種案例，驅兩次還沒走？不可能。」惟道士推算後，皺著眉頭似有難言之隱，過了半响才指著助理說「難怪，這女孩已經懷孕，是你的種。」

道士接著說，現在只剩兩條路能走，一是助手跟女子走，此為死路一條，「二是你的種給她，這選項將可活命」，助手心想不須危及性命就可解決問題，遂選擇後項。

道士準備了兩個巴掌大的稻草人，並將2人寫有生辰八字的符咒埋入稻草人驅幹後，再把一個成年男性食指大的小稻草人放在兩個大稻草人中間，其一代表助手，另一副代表女子，小稻草人則代表小孩；所有道具準備好後，道士將手往助手稻草人的生殖器掩住，唸了一段經文後再將手移往女子稻草人的腹部放置，最後將3個稻草人丟進火中燃燒，結束儀式。

高大成回憶，該次尋找道士是最後一次，當時道士竟不收取費用，向助手說「這次算你們免費，因為他（助手）已有損失」，助手滿臉疑問，不知道自己損失了什麼，道士又說，「你已沒有種，這條件是你自己選擇的，屆時不要埋怨我。」

高大成說，後來女子果真沒再出現，而助手也保住性命，只是經此一事，他不敢再從事法醫，徹底離開法醫界，而助手現已年約60歲，膝下無子，本來他認為只是巧合，但詢問過後並非如此，助手於大學時期曾與女友墮過胎，是有生育能力的，他告誡對於大體一定要保持尊敬之心，千萬不能亂說話。

而據《周刊王》報導，三名嫌犯當中劉榮華已經出獄，其餘兩人都還在獄中服刑，至今都還是會常夢到死者前來索命。劉榮三表示，自己已經天天唸佛經了，雖然狀況有好轉，但還是曾夢見死者，且也聽說張鎮興還是常常被嚇醒，對於自己犯下的過錯，現在想起來萬般後悔，不懂為何當年會如此殘忍；此外，劉榮三獄友也提到，經常在半夜聽到劉榮三尖叫說死者來索命，也因此被吵到睡不著。

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▼劉榮華、劉榮三與張鎮興接連遇靈異事件及夢見死者索命。（圖／記者陳豐德翻攝）

