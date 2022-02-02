誰是立院玄彬？民進黨立委組團「非常會連莊」　挑戰桌遊快問快答

▲民進黨立委們揪團玩桌遊，政治時事議題也入題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

春節期間，因疫情影響不少人打算「宅在家」，不妨透過桌遊增進親朋好友的情誼。民進黨立委許智傑、林楚茵、莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、林靜儀、林昶佐、陳亭妃等人年前揪團玩桌遊「估估劃劃」，挑戰快問快答，在「政治人物綽號」環節對答如流，依序答對桃園市長鄭文燦被戲稱「胖周瑜」、蔡易餘有「立院玄彬」綽號等題目。

許智傑笑說，新年闔家團圓、不談政治，一起玩桌遊是相當不錯的休閒娛樂，因此找立院同事玩「估估劃劃」快問快答，讓大家一起腦力激盪一下，他也特別準備了政治板「估估劃劃」，題目緊扣時事梗及熱門政治議題，包含「輸綠倫」、「立院玄彬」、「韓先生來敲門」都入題。

遊戲分為兩隊4人一組，立委們分別用自己名字取了隊名，分別為「許願易定贏」及「妃昶惠連莊」兩隊，充滿吉祥寓意的隊名，同時傳遞了委員們向國人的新年祝福。

蔡易餘感慨道，他平時上政論節目發言游刃有餘，但這次玩桌遊碰上了腦力和時間的雙重壓力，有了全新的體驗，也感謝許智傑揪團玩桌遊，讓他過年期間能參加這個既放鬆又具挑戰性的有趣活動；王美惠則打趣說，平常最怕官員回答不清楚，現在是擔心自己講解不清楚，推薦大家過年不出門，也能在家玩個小遊戲，新年一起動動腦，未來感情變更好。

林楚茵笑稱，以為自己經過政論節目的訓練已可算是辯才無礙，沒想到這次玩快問快答還是有點「卡卡的」，口眼不協調。她表示，現在也有許多台灣自製內容的桌遊，像是「做工的人」、「台北大空襲」等，可以把握新年與家人腦力激盪一下，是過年期間難得的放鬆時光。

▼許智傑揪團玩桌遊，引發同黨立委熱烈迴響。（圖／許智傑國會辦公室提供，下圖同）

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