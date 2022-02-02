2022十二生肖注意！虎恐有人際糾紛　猴小心血光之災　

▲屬虎的人在人際方面記得小心。（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

2022年已經過去一個月，你是否有感覺哪些方面特別不順利？命理專家湯鎮瑋日前分享十二生肖在2022年上半年應特別注意的方面，例如，屬虎的人要避免人際關係的紛爭、屬猴的人要注意交通安全、避免血光之災，以及屬豬的人記得面臨機會時要評估自身能力是否能做到。

屬鼠的人在今年會面臨很多機會，但最重要的是保持穩定、維持良好的人際關係，因為人脈會通錢脈；屬牛的人在上半年會感覺有些「乘風破浪」，不過平時廣結善緣，會有貴人幫助，也要注意把握好機會；2022年上半年屬虎的人可能會比較辛苦，會認為無論做再多，收穫都很少，要避免一些人際關係上的紛爭。

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屬兔的人如果有設定好目標，在2022年記得堅持並努力，機會是留給努力的人；屬龍的人謹記團隊合作很重要，遇到事情不要埋首苦幹，提出問題才能更順利；屬蛇的人在2022年一定要謹言慎行，碰到別人的事情可能會想插手、發揮正義感，但容易會被誤解成別有用心，建議小心應對。

▲屬豬的人記得量力而為。（示意圖／達志影像）

屬馬的人時運還算不賴，如果有好的計畫要進行，可以多多努力；屬羊的人在上半年有吉星加持，努力工作、規劃理財，容易有很多小確幸；生肖屬猴的人在2022年會有比較勞心勞累的狀況，注意財務規劃以及交通安全、避免血光之災，也可以捐血、多做慈善化解。

屬雞的人會有貴人相助，上半年是先苦後甘，很多事情遇到障礙，都有可能是幫助成功的契機，要有耐心；屬狗的人如果在前一兩年有新事業發展或新的轉變，在上半年付出即將有回報；至於屬豬的人要盡量有耐心，在工作或賺錢上付出，可能會有很多的機會出現，但要評估自身能力是否能完成，不要一股腦地都接下。