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社會 社會焦點 保障人權

老公加入換妻俱樂部！逼老婆跟好友上床…她淚崩拒絕遭嗆：老古板

▲▼人妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻深愛丈夫，但丈夫卻希望她去跟好友上床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名人妻結婚10年，但丈夫近幾年卻和友人加入「換妻俱樂部」，如今丈夫因為要跟好友的老婆上床，決定把人妻交換給他好友！人妻感到極度噁心，與丈夫爭吵多次。後來丈夫的好友來家裡作客，用猥瑣的表情看著人妻還毛手毛腳，人妻抓狂把人趕走卻被丈夫嗆，她徹底心寒，卻因為一個理由不敢離婚。

人妻在爆料公社APP匿名版上PO文表示，「丈夫說他結拜的兄弟在這個俱樂部玩好幾年了，很隱私不會有問題，但我在意的不是這個，我丈夫是我第一個男人，也是我這輩子唯一的男人，但現在他竟因為想上兄弟的老婆所以想把我交換給他兄弟，我已經跟他吵好幾天了，他覺得我老古板太過保守，但這不是保不保守的問題，而是道德問題」。

人妻還說，「自從他跟我提過俱樂部的事情後，他兄弟每次來都會用猥瑣的表情看著我，態度也很輕浮，今天甚至還在他眼前對我動手動腳的，我丈夫居然只是笑著看，完全沒有要保護我的樣子，我真的很寒心，嫁給他快十年了，突然覺得很不值，我氣到趕他兄弟夫妻回去，我丈夫卻只顧著跟我大小聲，我一直在掉眼淚他也沒想安慰我」。

▲▼人妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲面對丈夫的要求，人妻瀕臨崩潰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻無奈道，「丈夫說如果不同意就離婚，我也想離婚了，但我沒有錢，結婚後我就是全職主婦，家裡的錢是他在管，當初的嫁妝也都賣給他創業了，現在他事業越來越大，也沒想要還我錢，我娘家遠在嘉義，爸媽都有年紀了，我也擔心突然回去老人家會擔心。丈夫一直說這已經是常態了，說社會進步我的觀念也要跟著進步，但我也沒聽過身邊的朋友有過這種事啊？這根本不是常態好嗎」。

網友看了紛紛留言說，「他只是把妳當成可以交換的玩具而已吧！笑死，玩膩了與其用完沒價值就丟掉，不如拿來當二手交換嗎？」、「聽他在屁，你要開始想辦法掏空他，然後離開」、「如果連基本的感受都無法尊重，我不信在其他方面可以多自由」、「千萬不要勉強自己做不願意的事，而且妳老公這行為很噁心的！！妳先去找律師看妳這婚要怎麼離」。

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