結婚10年想換妻嘿咻！「兄弟都在玩」人夫遭拒怒了：妳觀念要進步

▲老公想與兄弟的妻子發生性關係。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有特殊性癖好並非錯事，但前提是必須尊重另一半，就有一名女網友發文表示，丈夫是她第一個也是唯一一個男人，然而對方卻為了與兄弟老婆發生性關係，而打算將她交換給其他兄弟。她雖已明確拒絕「換妻」的提議，但老公卻覺得她觀念太保守，要脅她不同意就離婚。

這名人妻在「匿名公社」上，以「老公約我去換妻俱樂部」為題發文表示，老公最近提議加入換妻俱樂部，對方的結拜兄弟已經在俱樂部玩了好幾年，「很隱私不會有問題」；但是，她在意的根本不是隱私問題，而是老公是她第一個也是這輩子唯一一個男人，結果對方卻因為想與兄弟老婆發生性關係，進而打算將她交換給兄弟。

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對此，人妻嚴正拒絕，兩人也吵了好幾天，怎料老公卻覺得她觀念太古板、太保守了。人妻認為，這根本無關保守，而是道德問題，自從老公向她提起換妻俱樂部的事情後，每次遇到對方兄弟，總會被投以猥瑣眼光。

▲人妻指控，因為不同意換妻提議，所以老公就要脅她離婚。（示意圖／取自Pexels）

這些兄弟不只態度輕浮，且還直接動手動腳，最讓人妻心寒的是，老公非但沒阻止，反而還在旁邊笑，讓她覺得兩人結婚快十年，真的很不值。人妻當下氣得將兄弟夫妻趕走，結果老公卻對她大小聲，她已經忍不住眼淚，卻也沒得到任何安慰。

「如果不同意就離婚！」人妻控訴，老公最後甚至出言要脅，雖然她也想離婚了，但由於婚後她就是全職主婦，家裡的錢都是先生在管，嫁妝也早已賣給對方創業，沒有錢的她可說是走投無路。最後她也不禁抱怨，老公一直說換妻是常態，要求她觀念要進步，但是她身邊朋友根本沒遇過這種事情，「這根本不是常態好嗎？」

貼文曝光後，網友們也傻眼表示，「不用委屈自己，斷尾求生吧，他會有報應的」、「感覺你對他來說沒那麼重要」、「天啊，他可能不愛了吧？否則怎麼忍受別的男人碰你」、「離婚吧？這種髒東西」、「覺得你老公其實沒有很愛你，怎麼能容許這麼荒謬的事」、「離一離，但先調查好他的財產，上法院分一分」。