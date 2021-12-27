新北人妻6P玩到崩潰！交換伴侶「連結2男」　卻怒告老公偷上砲友

▲林姓夫妻熱衷交換伴侶，沒想到妻子竟發現老公另有秘密...（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一對林姓夫妻採取「開放式性關係」，多次上網約其他情侶、夫妻大玩多P性愛。2019年某天，夫妻倆參與6P混戰，不料丈夫與楊姓女子產生情愫，瞞著老婆跟楊女「連結」長達1年多。林妻發現後，怒告楊女侵害配偶權，求償60萬元。高院審理時認為，林妻僅同意交換伴侶時做愛，並未同意老公私下約砲，所以判楊女須賠償30萬元。

根據判決書，夫妻倆2014年結婚，經常上網「交換伴侶」，但林妻去年發現老公行為怪怪的，偷偷查看丈夫LINE對話，才赫然發現丈夫從2019年3月到2020年3月多次與楊女私下約砲，甚至趁著女方男友不在家，到楊女住處發生關係，雙方伴侶都被蒙在鼓裡。

除此之外，丈夫跟楊女時常互傳鹹濕訊息，包括「如果影片流出去，妳真的不用嫁人，只能嫁我，那還是讓它流吧」、「雙妻嗎，一個念你就受不了」，氣得林妻立刻找老公對質，並一狀告上法院，向楊女求償60萬元。

楊女出庭時辯稱，她以為林男單身，因為林妻曾說自己已經離婚，加上男方曾出示一張配偶欄空白的身分證。另外，她也強調，林姓夫妻愛好交換伴侶，又採取開放式關係，有次還一起跟她大玩3男3女的6P派對，她自然認為林妻不會因為丈夫和他人性交而感到痛苦，倘若因此產生感情糾葛，也應該自己承擔風險跟責任。

不過，林妻矢口否認曾參與多P性愛派對，法官陸續傳喚楊女的李姓男友、楊姓男子（第三對情侶）等人作證。

李男坦言，他們幾人多次在住處交換伴侶，他也曾跟林妻做愛，期間大家不僅會拍照錄影，還會事後傳給對方回味作紀念，或把照片貼到交換伴侶網站「春滿四合院」。楊男也證稱，他跟林姓夫妻約過2次，其中一次在摩鐵玩6P，大家輪流做愛，畫面有PO上網，他可以指出照片中的每個人。

法官綜合上述證詞，認定林妻確實在2019年3月到9月多次參加性愛派對，也曾多次目睹丈夫與楊女做愛。法官發現，楊女雖曾傳訊問林男「你跟她（林妻）在一起嗎？住一起嗎？」也確實遭林男欺騙「沒有」、「人家她有家庭生活，我們又沒結婚」，但2019年9月後，楊女就已發現2人是夫妻，卻仍同意林男到同居處來做愛，確實侵害了林妻的配偶權。

法官勘驗幾人對話記錄，發現李男（楊女男友）得知後，不僅不介意「三人行」，還為了護愛，傳訊安撫林妻「對不起妳，讓妳那麼痛苦，是我拜託你老公來幫我處理女友」、「這是我的錯，不是你老公的錯」。

同一時間，李男則傳訊支持林男，「你我她三個人一起生活，我們兄弟倆一起疼愛她，她真的是一個好女人，值得我們兩個男人疼愛，這些話，你就不要傳到你老婆那裡...」、「用盡所有力量，已經說服你老婆不告通姦，讓她（楊女）感受到你是真心愛她、再次把身體交給你，這是我所樂見，因為她需要你的愛...」。

高院審理後認為，起初交換伴侶是雙方合意範圍，林男和楊女也只是單純肉體關係，但後來2人產生情愫，私下發生關係，已非林妻容許範圍，加上2人後續LINE對話，可見楊女已經知道林男是有婦之夫，並非其所宣稱的完全不知情，因此認定楊女確實侵害林妻配偶權，判賠30萬元，全案定讞。