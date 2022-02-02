陪伴確診者「人生最後一段路」　防疫壯漢柔情喊：別把病患當病毒

記者游宗樺／新北報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心為控制病毒擴散，要求確診的民眾必需坐防疫救護車到醫院治療，有進行病患護送任務的警消回憶，由於當時高齡者確診後死亡率頗高，在救護車上有些長者會開始「交代後事」，情景令人鼻酸外，也提醒著防疫人員自己「不要將病患當成病毒」。

▲劉家權在運送確診病患途中，耐心傾聽病患想表達的心聲，這也可能是病患吐露最後心聲的機會。（圖／記者游宗樺攝）

新北市政府消防局樹林分隊隊員劉家權說，當時疫情尚未明朗，新冠肺炎的相關疫苗也還沒問世，全台民眾多對疫情感到惶恐，身為第一線的救護人員，當然會擔心自身安危，更何況還有家室。因此初期接觸確診病患時，在無意中將病患當成「病毒」一樣去防範，防護衣包得緊緊就怕染疫。

▲劉家權平日會做有氧健身、鍛鍊，加強體力對抗疫情。（圖／記者游宗樺攝）

劉家權提到，在警專剛畢業時，遇上SARS疫情尾聲，那時候有做過相關的防疫訓練，但是沒有實際接觸過確診個案，後來2019年底遇到新冠肺炎爆發，在防疫分隊時常會接觸確診個案，發現確診的人常會出現忐忑、沮喪的心情，「為什麼是我？」是病患常問的問題。擔任高級救護員的他，會試著與患者聊天，減低對方的不安感，要他相信警消，接觸60多名患者後，自己逐漸把他們從「病毒」轉為「人」，藉由談話走入他們的世界。

由於高齡患者致死率高，部分長者自認「來日無多」，在救護車後面的幽閉空間裡，伴著警笛聲，這些長者面對了對未來的絕望，不知道這趟進醫院還能不能出來，劉家權身為唯一在旁陪伴的救護員，默默陪著病患走完「人生的最後一段路」，聽他們像是交代遺言一樣吐露心聲，是防疫救護不為人知的一幅畫面。