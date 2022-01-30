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社會 社會焦點 保障人權

消防猛男愛妻是「早餐店闆娘」　看過太多悲劇靠健身排解情緒

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局2022年的「警消猛男月曆」，裡面各種身型健美的猛男吸引眾多民眾目光，其中1月的封面人物，樹林分隊的高級救護員劉家權，常常在救護現場經歷各種「人生悲劇」，育有2個小孩的他說，有時會不自覺將患者投射到自家小孩，心裡也會難過，運動、做重訓便是一種排解方法。

▲▼新北消防2022月曆人物，樹林分隊隊員劉家權。（圖／記者游宗樺攝）

▲熱衷健身的劉家權，在緊急時刻發揮了強大的肌肉爆發力。（圖／記者游宗樺攝）

劉家權感傷表示，警消工作「看的都是悲劇、聽的都是哭聲」，什麼年齡層的傷病患都見過。回想有次跑到一件救護案，病患是一名剛開學的小妹妹，在準備上學物品時，突然「啊！」一聲倒地。到場檢查時，發現小妹妹的瞳孔「縮得跟針一樣」，研判是腦出血緊急送醫，而小妹妹的媽媽不敢置信，這麼小的朋友會這樣，自責得在醫院嚎啕大哭。

▲▼新北消防2022月曆人物，樹林分隊隊員劉家權。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉家權有時會審視任務時的情緒反應，來精進未來的任務表現。（圖／記者游宗樺攝）

劉家權透露，因為工作的關係，看過太多人生悲劇，當患者年紀與家裡的小朋友相當，會在不知覺中，將患者的情況投射到自己兒子身上。並說到，與老婆婚後育有2個小男孩，只希望小朋友能安全、平安健康長大，不會特別希望他們朝哪邊發展。當老婆到分隊送早餐時，還能順便「查勤」，同事見到老婆到隊上還會大喊「大嫂來督勤啦！」。

劉家權說，健身流汗是一種情緒排解的方式，慢慢學習怎麼從哀傷的氛圍走出來，試著跟家屬溝通「很多東西需要靠時間沖淡」，有時候自己會不禁回想，當時有沒有被家屬心情影響到專業判斷，或是溝通上比較急，而疏於照顧家屬的情緒，藉著不斷審視自己，不讓情緒影響專業表現，才能真正幫助到患者。

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