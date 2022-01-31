空中單手拉回失意女　救護猛男展現超強爆發力：還好我有練！

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局依照往例，每年推出「消防猛男」月曆，2022年1月的月曆封面人物，樹林分隊的劉家權抱著小貓咪，與身上結實的肌肉形成超強「反差萌」。體脂率約11％的他透露，平常就有進行各種重訓，把肌力訓練起來。劉家權說，經過不懈的努力，手臂肌肉的爆發力與耐力逐漸形成，甚至在一次的自殺救護中，成功將人從半空中單手拉回，「這些努力都值得了！」

▲劉家權在硬舉、臥推等重訓項目，加強背部、手部肌肉的能量。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉家權會在閒暇時刻，與隊員一同進行體力訓練，應付未來任務所需的體力。（圖／記者游宗樺攝）

劉家權回憶，有一年在土城進行自殺救護任務，遇到女子準備要跳樓，此時衝來一名自稱是她「男友」的男子，說是可以勸下對方，想不到那男子上樓後，對著女生就是一陣三字經國罵，受到刺激的女子立刻曲身，作勢要跳下去，千鈞一髮之際劉家權伸出手來，將上半身懸空的女子拉回來。

劉家權解釋，還好平常有做重訓，不然恐怕沒有足夠的力量跟爆發力把人拉回來。平常會控制飲食，加強鍛煉胸、肩、背的肌肉，進行單槓、臥推、深蹲、硬舉等動作，抓住備勤的空檔時間，努力加強這些警消任務中，極有可能會運用到的部位。此外，休假時還會爬山做有氧運動，無非是希望能在必要時，能用上這些本事救人。