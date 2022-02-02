iPhone 13的四大攝影技巧　拍出單眼級相機風格

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉會在過年後換用最新的iPhone 13系列，現在就一起來掌握，iPhone 13的四大攝影小技巧，包含拍攝風格自訂、微距拍攝、電影效果等，通通讓你運用起來得心應手。

拍攝風格自定

這是在攝影時疊加一層自然的色彩，讓相片變得更加有風格之餘，也能夠保留皮膚的色彩。只要打開相機後，點螢幕上方開啟相機設定，然後選擇拍攝風格設定，就會進入功能設定。這個時候螢幕會出現一個框，只要向左滑動屏幕，就可以選擇不同的風格。

有標準、高對比度、高飽和度、暖色調、冷色調，可以選每種不同的風格，修改色溫與色調的數值。除了拍攝風格設置外，還可以在設置裡調整相片的曝光量，還有加入其他濾鏡等等，讓相片更加有特色。

微距拍攝

在iPhone13 pro及iPhone13 pro max的超廣角鏡頭中也包含微距拍攝功能，在手機離物體很近的時候也能拍出清晰畫面。只需要進入相機，選擇0.5超廣角鏡頭，在拍攝時將手機貼近物體就可進行微距拍攝。

超廣角鏡頭的對焦距離有20MM，即使拍攝時離非常貼近物體，也能輕易進行對焦。另外在微距拍攝裡，也可以使用拍攝風格設定，以及曝光量等。



電影效果

可以模仿傳統相機的淺景深效果，簡單地講就是人像模式的影片版本。在電影效果裡鏡頭會優先對焦人的面孔，但你也可能點擊畫面上的其他地方進行切換焦點，在螢幕的左上方還可以隨意調整光圈的大小。

夜間模式

這個模式會在環境比較暗的情況下自動開啟，可以更方便地在光線不足的情況下進行拍攝，iPhone 13系列的前後所有鏡頭都支持這種模式，不管是自拍、主攝、超廣角還是長焦，都可以在夜晚拍攝到一張光線充足的相片。