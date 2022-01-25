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iPhone 13爆「粉屏災情」自動重開機！　蘋果官方回應了

▲▼iPhone 13爆「粉屏災情」自動重開機！　蘋果官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲中國許多用戶出現iPhone 13粉屏問題。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 13上市後不久就陸續傳出有部分用戶出現「粉屏」問題，螢幕瞬間凍結成粉紫色，非得重新開機才能解決，問題很快登上微博熱搜，Apple官方也在24日回應，表示應是軟體bug造成。

綜合陸媒報導，粉屏災情頻傳，其中大多數發生在中國用戶身上，其他國家少數用戶也遭遇類似問題，其中一些人表示儘管換新一支的iPhone 13仍舊會出現粉屏。

這類粉屏問題似乎還不只發生在iPhone 13用戶上，其實極少數iPhone 12用戶也遇到相同情況，拍照時螢幕瞬間凍結，畫面變成粉紫色，接下來就重新開機了。用戶向Apple客服反映，對方診斷後表示影體設備本身沒有問題，由於用戶手機才新購入，若發生這種情況也只能退款解決。

▲▼iPhone 13爆「粉屏災情」自動重開機！　蘋果官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲▼粉屏災情不只出現在微博，美國知名論壇Reddit也有人遇到類似情況。（圖／翻攝微博）

▲▼iPhone 13爆「粉屏災情」自動重開機！　蘋果官方回應了。（圖／翻攝微博）

美國知名論壇Reddit也有相關討論，一名網友表示發文前幾天利用手機導航時螢幕突然卡住變成粉紫色，接著就自動重新開機，但問題似乎只是一時的，之後就沒再遇到。另一名iPhone 13 Pro用戶則稱，「手機電量顯示一直怪怪的，重新開機後就變成粉屏了。」

Apple官方客服在微博表示，「目前並沒有接到相關通知，說這是一個硬體問題，因為出現這樣的情況一般是由於系統卡死了。」客服意思指粉屏並非硬體bug，而是系統或軟體方面的問題，即使換新機仍可能遇到同樣問題。

Apple建議遇到問題的用戶可先把資料備份，加入iOS Beta軟體計劃並更新到iOS 15.3 beta，從系統方面先排除應用程式與iOS版本不相容的問題，因為這可能是粉屏的原因，但Apple並未解釋實際造成粉屏的原因。

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