農曆新年換新機　iPhone 13 Pro Max直降近4000元

▲iPhone 13 Pro Max直降近4千元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

春節買手機優惠出爐！領了年終、拿到壓歲錢之後想換台新手機，3C廠商也推出春節優惠，傑昇通信表示，即日起至2月6日為止，iPhone 13 Pro Max直降近4千，iPhone 13現省約3千元，安卓用戶也可以選擇三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB），加上換機折扣，最高現省10,898元。

傑昇通信表示，到門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）只要36,690元，直降3,710元省最多，全台熱銷單機iPhone 13（128GB），祭出最高2,610元的折扣，iPhone 13 mini（128GB），也有活動價21,290元，現省1,610元；同時享有舊機換新機的環保價，最高再折2萬元。

安卓的選擇則有三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）換機折扣最高現省10,898元，僅需19,990元；效能升級的A52s（6GB/128GB）免萬元，現在只要9,990元的親民價格，就能擁有6.5吋大螢幕、120Hz高螢幕更新率、IP67防塵防水等級的高CP值手機。

平板方面，入門平板三星Galaxy Tab A7 Lite，5100mAh大電量、支援杜比音效、8.7吋大螢幕、單手可掌握、還能直接打電話，特惠價4,290元。AirPods Pro則只要5,790元就能入手。