曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

▲副總統賴清德出席宏都拉斯總統就職典禮。（圖／總統府提供）



文／中央社

副總統賴清德日前率特使團出席宏都拉斯新總統卡蕬楚就職典禮，現有一名宏國大使館人員確診，引發關注。外交部今天表示，這名人員曾參與特使團接待工作，但全團及接待人員每天PCR結果都呈陰性。

賴副總統25日擔任特使搭乘專機，前往友邦宏都拉斯出席27日總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，並於30日抵台，如今宏國使館人員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），外界關切確診人員是否曾接觸特使團。

外交部發言人歐江安晚間告訴中央社記者，駐宏都拉斯大使館近日有一名人員確診，症狀輕微。這名確診人員雖曾參與特使團接待工作，但賴副總統及全體團員及駐地參與接待工作人員，每天都進行抗原快篩，結果都是陰性。

歐江安強調，特使團訪問宏都拉斯期間都嚴格遵守防疫規定，全團人員及駐館人員均全程佩戴口罩。此外，全團返台前也曾在宏都拉斯、美國舊金山，以及抵達國門時進行PCR核酸檢測，結果均為陰性。

她指出，目前訪團所有人員正進行檢疫隔離，期間將依相關防疫規定陸續進行4次抗原快篩，並於結束隔離前一日再次進行PCR採檢，隔離期間外交部也會密切注意全團人員健康狀況。

歐江安說，這次特使團出訪採嚴格防疫措施，並且安排專業人士擔任訪團防疫官，隨時提供專業的意見及積極作為，維護全體團員健康。

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