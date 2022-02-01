丹麥研究曝「Omicron妹妹」BA.2毒株　感染力是原版1.5倍

▲原始BA.1毒株已經佔全球Omicron感染數的98％以上。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

有「Omicron病毒妹妹」之稱的新型亞變種BA.2，又被稱為匿蹤Omicron，根據最新研究顯示，其傳染力至少是第一代Omicron病毒BA.1的1.5倍，確診者在7天內就有39％的機率會傳染給同住家人。

根據《路透社》報導，丹麥最高的傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）分析去年12月至今年1月間，8500多個丹麥家庭、約1.8萬人的新冠肺炎感染情況，結果發現感染BA.2的病患傳給其他人的機率，比感染BA.1毒株的人高出33％。

目前原始BA.1毒株已經佔全球Omicron感染數的98％以上，而亞變種BA.2則已成為丹麥的主要毒株，約佔整體Omicron病例的82％。研究人員指出，BA.2在本質上比BA.1更具傳染性，而且還具有逃避免疫的特性，能夠進一步降低疫苗的保護作用。

研究顯示，若在家中接觸到確診BA.1的人，那麼7天內被感染的機率為29％；若是接觸到確診BA.2的人，機率則增為39％，這表明BA.2傳染力是BA.1的1.5倍左右。研究人員指出，儘管BA.2對於完整接種、施打完加強針的突破性感染機率較高，但與未接種疫苗相比，保護力依舊較高。

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