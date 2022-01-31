大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

▲杭州再度爆發本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（30日）大陸新增本土確診病例40例，新增本土無症狀感染者4例。在重災區杭州市，新增的24例本土確診病例均為集中隔離點發現，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例83例。

新增本土確診病例方面，浙江24例，均在杭州市；天津11例，其中河北區8例、濱海新區3例；北京3例，其中豐台區2例、朝陽區1例；黑龍江1例，在牡丹江市；河南1例，在汝州市；含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）。

新增本土無症狀感染者方面，4例均在黑龍江齊齊哈爾市。

截至1月30日24時，現有確診病例1937例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例99500例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106073例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者1522986人，尚在醫學觀察的密切接觸者38879人。

此外，杭州市目前已劃定63個「三區」，其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。封控區足不出戶，生活保障物資送貨上門；管控區只進不出，不出小區，除核酸檢測需要下樓外，也參照封控區管理；防範區非必要不離區，嚴格限制人群聚集；「三區」內非生活必需的公共場所全部停業。目前集中隔離人員已超過3萬人。