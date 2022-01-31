疫情升溫！霞海城隍廟取消發放發財金　艋舺龍山寺鑽燈腳活動暫停

▲配合防疫，艋舺龍山寺鑽燈腳活動暫停舉行。（資料照片／記者陳家豪攝）



生活中心／台北報導

許多民眾會在農曆春節期間到廟宇參拜，但因應疫情升溫，內政部要求宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動。多家知名宮廟配合防疫調整活動，台北霞海城隍廟及關渡宮已宣布取消發放發財金，艋舺龍山寺鑽燈腳活動也暫停舉行。

內政部日前宣布，為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，春節期間宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

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▲北市行天宮除夕夜仍將通宵開放。（資料照片／記者李毓康攝）



許多宮廟取消或調整春節活動，艋舺龍山寺宣布，為因應防疫警戒，實施以下措施：包括人數限制，防疫期間人數上限配合政府政策；入寺後禁止飲食，參拜完畢請勿於寺內逗留；自除夕下午五時起停止提供籤筒、筊杯、拜墊、供盤等設備及解籤服務；疫情期間今年度平安總燈及生肖燈鑽燈腳活動暫停；農曆正月期間消災祭解法會暫停辦理。

台北霞海城隍廟表示，除夕夜至大年初一照往例不關廟門，開放信徒新春參拜，不過原定除夕夜發放發財金的活動取消，金額將投入冬令救濟與送暖到偏鄉計畫。

大龍峒保安宮每年除夕至初一子時會向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測來年運勢。保安宮指出，今年除夕夜仍會抽公籤，但依照政府防疫措施，不提供籤筒、供盤等供民眾使用，進入宗教場所也禁止飲食。

關渡宮則宣布今年不發放發財金，福食則比照去年，初一到初六開放民眾在保持社交距離的狀況下，排隊領取一人一份防疫茶跟平安糕，帶回家再吃。

行天宮表示，除夕夜仍將通宵開放，廟門從除夕上午4時開到初一晚間10時，民眾可入內參拜；初一凌晨0時將照常舉行三獻禮，配合政府規定落實防疫。

▲▼春節期間宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

