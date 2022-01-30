小年夜「冷氣團」來襲！越晚越冷下探10℃　初四再凍一波

▲今天強冷空氣報到，越晚越冷下探10度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天小年夜，強冷空氣報到、越晚越冷，今晚明晨最低僅有10度，不過除夕當天乾冷晴朗，除一開始又轉有雨天氣，初四另一波強冷空氣南下，氣溫再降到10度左右，一直到初六收假天氣才好轉。

中央氣象局指出，大陸冷氣團影響，今天（30日）小年夜中部以北至宜蘭地區在夜間清晨低溫13-15度，花東17、18度，白天北部及宜蘭高溫只有16、17度，整天涼冷，中臺灣及花東地區也在20初頭，南臺灣24度，此波冷氣團預計影響至31日（除夕）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，逐漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部有局部零星飄雨的機率。小年夜當晚至除夕(31日)晨，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

▲今天北部10至16度，中部11至19度，南部14至21度，東部12至19度。

北部10至16度，中部11至19度，南部14至21度，東部12至19度。除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，應注意日夜溫差大。

初一至初二(2日)晨「短波」通過，嘉義以北又轉有局部雨，南部亦有零星降雨的機率。初二白天好轉、有空檔；氣溫略回升。初三(3日)「鋒面」南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。

初四、五(4、5日)強度相近、規模較大的「強冷空氣」南下，本島平地最低氣溫再探10度；初四北、東有局部雨，初五西晴東偶局部短暫雨。初六(6日)收假日白天起回暖，西晴東偶局部短暫雨。模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。

▼30日4：30紅外線雲圖顯示中雲層已東移，迎風面低雲仍多(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，迎風面北部及東部近海有降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）