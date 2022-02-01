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宏仁、長春醫院春節維持門診　醫師「5點吃年夜飯」趕7點門診

▲宏仁醫院除夕夜門診不打烊的「佛心傳統」已邁入28年，值班醫師陳允青甚至舉家提早吃年夜飯。（圖／宏仁醫院提供）

▲宏仁醫院除夕夜門診不打烊的「佛心傳統」已邁入28年，值班醫師陳允青甚至舉家提早吃年夜飯。（圖／宏仁醫院提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

醫療市場競爭白熱化，彰化員林市宏仁醫院與常春醫院，農曆春節期間每天晚上10點前仍有門診服務，今天除夕夜也不打烊；不過宏仁醫院指出，這是該院服務患者的傳統，今年已邁入第28年，成立才半年的常春醫院也表示，這是為了服務更多鄉親。

宏仁醫院院長郭顯懋說，人過年期間難免也有病痛，看急診費用至少300至五500元，徒增負擔，因此該院秉持醫療初衷，28年來春節期間均安排門診服務，從早上8點服務到晚上10點，且門診費用不漲價，讓民眾安心就診。

▲長春醫院長汪國麟說，今年也加入除夕夜門診的行列。（圖／長春醫院提供）

▲長春醫院長汪國麟說，今年也加入除夕夜門診的行列。（圖／長春醫院提供）

宏仁醫院神經內科主治醫師陳允青今年除夕夜輪值門診，本身家住員林的他說，當天下午就會接父母親來家裡和太太一起準備年夜飯，預計5點就「提前」開動，才趕得及晚上7點的門診。

宏仁醫院家醫科資深醫師曹世達說，年節期間大吃大喝、熬夜，容易造成腸胃不適、免疫力降低，加上時逢流感和諾羅病毒盛行期，今年還有新冠肺炎肆虐，呼籲做好個人衛生，勤洗手、戴好口罩，避免去人潮聚集處。

去年中才開業的常春醫院院長汪國麟說，該院春節期間天天有門診，每天也是從早上8點看診到晚上10點：除夕夜由神經內科主治醫師王馨霈輪值，大年初一至初三由他和復健科醫師張勝閔、吳俊諺輪值，讓年節忙著打掃而運動傷害或感冒的民眾能無後顧之憂。

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