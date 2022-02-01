年節訂旅館糾紛多　政院提醒：3日前解約可全額退費

▲年節期間民眾多會出遊，政院提醒若有訂房糾紛，要記得捍衛自身權益。（示意圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節期間，帶動出遊人潮，飯店旅館幾乎一房難求，行政院消費者保護處1日特別提醒，連假期間有訂房需求的消費者，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」主張權利，並充分瞭解訂房資訊、各訂房管道的差異性、留心解約退費是否符合規定，以及選擇合法的旅宿業者，避免發生消費糾紛。

行政院消保處指出，據統計110年與訂房有關的消費申訴近800件，經分析其案例類型，多與業者未清楚揭露相關消費資訊、消費者錯訂日期與解約不退費、訂房平臺與旅宿業者互推責任、優惠方案無法退訂以及業者逕自取消訂房等有關。為避免衍生相關消費糾紛，消費者訂房時應事先注意下列事項：

一、充分瞭解訂房資訊

消費者應充分瞭解業者提供的訂房資訊，包括：房價總金額（含稅及服務費）、房型介紹、房價是否包含餐點、盥洗用具、網路及是否提供接送服務等資訊。

二、各訂房管道差異要瞭解

消費者倘非直接向旅宿業者訂房，一旦發生請求解約退費時，可能造成訂房平臺與旅宿業者相互推諉責任的情況，將增加消費糾紛處理的困難性。因此建議消費者多利用旅宿業者官網的訂房平臺，可以減少糾紛。

三、解約退費應合規

消費者於訂房前，應注意業者所揭露的解約條款是否符合規定，避免發生解除契約時，業者不依消費者通知退房時間比例退還所繳費用的不當情況。

四、旅宿業者選合法

消費者訂房前可先至交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢合法旅宿業者名稱。合法業者均須通過建築、消防等安全性的國家標準要求，若發生地震、火災等災害時，消費者將可獲致更高安全品質的保障。此外，政府對於合法旅宿業者是否遵守個別旅客訂房定型化契約規範亦具有約束力。

行政院消保處再次提醒，消費者除事先做好旅行規劃，訂房前建議先電洽瞭解訂房、解約退費等相關內容、規定，並確認入住日期，避免發生消費糾紛。