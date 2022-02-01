狠甩衰神！達人告訴你2022水晶開運法　助你突破難關

▲兼具美感與設計的水晶首飾好搭配，配戴紅草莓、粉晶、紅石榴等水晶有助招桃花。（圖／CryxArtistic Crystal提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

新年期間每個人都想要迎接好運擺脫霉運，除了拜拜求籤之外，兼具美感與設計的水晶首飾不但可以搭配服飾，也能運用水晶及晶石能量提振氣運，CryxArtistic Crystal水晶手作達人Eva提到「天然水晶的原子結構都具有其獨特的屬性，蘊藏著無限的能量與振頻，善用不同的水晶可改變自己的氣場，有助轉換自身的負能量頻率」，想在2022招好運，Eva針對招桃花、旺財、求職、增強考運、防小人等需求，告訴你水晶應該怎麼選才有幫助！

招桃花：紅色、粉色水晶

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春節後緊接著就是情人節，看著別人成雙成對，期望在新的一年脫單，建議配戴紅色、粉色水晶，包含紅石榴、紅紋石、粉晶、摩根石、紅草莓等水晶，紅色水晶助你增強自信、散發女性魅力，粉色水晶增加個人魅力、吸引愛情，紅石榴可增加自信、加強生命力、促進再生能力，紅紋石助有心儀對象的你吸引對方，也有助尋找自我價值，增強實踐和行動力，粉晶代表愛情與人緣，有助愛情及姻緣增加親和力，摩根石也是愛情石之一，協助改善人際關係、舒緩煩燥心情減輕壓力、調和夫妻關係，有助於愛情運勢提升。

▲金草莓晶有助招貴人，可讓上司看重你的工作能力帶來好運。

旺財：橙色水晶、黃色水晶

萬物皆漲就是薪水不漲，看著別人領40個月年終好生羨慕，新的一年也想要有好的財運，建議配戴橙色水晶、黃色水晶，包含金草莓、黃晶、金鈦晶等晶石，增強正財及偏財運，其中金草莓有助招貴人，可讓上司看重你的工作能力帶來好運，金鈦晶也有避邪、健康、加強決策力和勇氣的意涵，澳寶石激發靈感和想像力，可催旺事業和招財，斑彩石烤全面提升健康、財運、人緣、事業及溝通能力。

求職：綠色水晶、藍色水晶、白色水晶

許多行業受到疫情影響裁員，想在新的一年求職有好運氣，建議配戴綠色水晶、藍色水晶、白色水晶，包含綠髮晶、海藍寶、藍紋瑪瑙、堇青石、托帕石等晶石，綠髮晶有助凝聚財富，招來正財，適合想創業、升職、找工作的人士佩戴，藍紋瑪瑙有助頭腦清晰增強表達能力，托帕石有助增加自信提升表現力，白色水晶增強記憶力消除負能量，求職時可以有更好的表現。

增強考運：紫色水晶

年後不少學生要參加學測、升學考試，也有許多人想趁著景氣不好準備公務員考試，除了平時努力準備之外，考運也很重要，建議配戴紫水晶、紫玉晶等晶石，具有開發智慧、增強考運、提升潛能等意涵，紫水晶同時也有「不醉酒」的意思，象徵權力和地位，有助加強記憶力與注意力，紫玉晶屬社交之石，由內心散發而出吸引緣分，有助調整壓力及情緒，提高直覺力、使頭腦清晰及除惡夢，讓你考試時更有把握。

防小人：黑色水晶

職場最煩人的當推小人弄事，工作已經做不完了，還有小人來阻擾更煩心，建議配戴黑銅鈦、銀太陽、黑曜石等黑色水晶，有助擋煞、防小人，黑銅鈦是黑鈦晶與銅鈦晶的共生礦水晶，看起來金光閃閃，可去除負面能量、催旺人緣、招財聚財、避邪化煞擋小人，銀太陽有助轉化負能量為正能量，增強自身親和力令人際關係更加圓潤和諧，黑曜石能吸收大量負能量、幫助睡眠，對於穩定情緒、化解小人有助益。