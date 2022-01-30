確診移工待大廳4.5小時　北市限縮疫苗接種：北車不再隨到隨打

▲北車大廳日前啟動疫苗接種服務，但1月23日卻爆出，大廳有確診者足跡。圖為示意圖，非1月23日接種情況。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者袁茵／台北報導

桃園美甲、美睫群聚案延燒到台北市，案18851、18852及18853曾經於23日到台北車站待近4.5小時，但當天同時有「莫德納隨到隨打」服務，且該日接種人數就高達2400人，引發外界擔憂。針對台北車站這種人流不固定場域是否適合當接種站？台北市副市長蔡炳坤表示，因為北車人來人往，不適合做大型接種站，未來將不再提供該地隨到隨打。

針對北車接種站附近爆出確診足跡，日後會不會取消該接種點？蔡炳坤30日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，1月23日是莫德納隨到隨打服務，基本上大規模接種已告一段落，接下來會進行限縮和其他任務，任務包括替沒有身份的移工接種疫苗，「我們接下來會將台北車站轉型，專門給沒身份的移工接種。」其他則回歸1922預約系統。

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）

蔡炳坤提到，台北車站接種站未來規模縮小，也不會再像過年前提供隨到隨打，因為當時大批人潮湧入，一天高達3000、4000人要打疫苗，甚至產生排隊狀況，「我們一方面認為隨到隨打人數難控制，加上北車人來人往，所以覺得在那邊不適合設立大型接種服務，過完年後就轉型成小型接種站，限縮使用面積。」

台北市日前公布，2月7日至2月13日的下午、晚上，將提供外籍人士現場排隊接種疫苗，疫苗種類由當天現場單位安排；但其實仍有提供1922平台預約服務，2月7日至2月8日上午是BNT，下午晚上則是高端；2月10日至2月13日則都是莫德納。

▲台北車站疫苗施打海報。（圖／台北市政府提供）

被問到台北車站接種限縮數字？蔡炳坤說，之後第21期疫苗預約是從7日至13日接種，且因為預約是實名制，所以可以控制，但不會再於台北車站大廳進行隨到隨打，並於北車東廊開設移工隨到隨打專案，一天預計可打300人左右，種類包括AZ或BNT疫苗，不提供莫德納和高端疫苗，其不打高端是擔心影響移工返國。

蔡炳坤提到，2月7日至9日上午是BNT疫苗，預約情況都不太好，一天只有100人以內；下午則都是高端，預約比較好一點，一天最多100至200人；但到了10日至13日全都是莫德納，而且目前預約「全數額滿」，10日、11日這2天可打2400人，12日、13日適逢假日，則可以打到3200人。

▲台北市副市長蔡炳坤視察北車疫苗接種站。（圖／台北市聯合醫院提供）

台北市衛生局30日晚間公布足跡，為案18851、案18852、案18853曾經於23日到過台北市，地點包括台北車站大庭、京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市、士林十全排骨店；已經在第一時間通知相關場域，並進行環境清消並停業1天，另將發布簡訊通知足跡重疊對象。

不過，1月23日台北車站大廳於同一時段在進行「莫德納疫苗隨到隨打」服務，根據北市府統計，當日一整天共有2400人進行接種，且還不包括其他路過行人、旅客或乘客。針對將發多少細胞簡訊，衛生局表示，目前還在整理當中，也將請醫院提供名單。

桃園市日前針對企業進行移工全面篩檢，採檢6萬多人中揪出一名越南籍移工確診，案號為案18677，原本找不到該個案感染源，但後來發現與錢都涮涮鍋介壽店用餐婦人（案18634）有相關足跡。因為案18677曾經和女朋友、3名友人去美甲美睫工作室待上3小時，造成女友（案18825）和2名越南籍友人（案18851、案18852）、1名台灣籍友人（案18853）都於30日確診。

▼桃園市確診個案於北市足跡。（圖／台北市政府提供）