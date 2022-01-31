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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文下廚嚐馬祖好滋味　店貓討摸摸總統「無法招架」

▲蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

▲蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳，親下廚料理紅糟土魠魚等馬祖傳統美食。（圖／文化總會提供）

政治中心／台北報導

今晚是傳統吃團圓飯的除夕夜，總統蔡英文日前現身文化總會「馬祖國際藝術島」的特別企劃，到台北市萬華的「家香味」餐廳，親自下廚料理紅糟土魠魚、以及老酒滷肉飯等充滿「馬祖滋味」的傳統美食。家香味第二代女老闆米蘭達不僅為蔡英文精心準備創意料理的菜單，愛貓「元寶」也大方現身；當蔡英文錄製向國人拜年的影片時，元寶更直接湊到鏡頭前向她討摸摸。

文化總會與連江縣政府共同舉辦「2022馬祖國際藝術島」，將於2月12日開展，由41組藝術團隊與在地共創，在四鄉五島展出的39件作品及3個空間。「島嶼味蕾實驗室」則由策展人黃鼎堯發想，此計畫從馬祖寄出當地的食材給台灣15組地方友善店家，邀請收到的店家展開「馬祖開箱」行動，用料理創造台灣與馬祖之間的交流，而萬華的家香味則是受邀店家之一。

▲蔡英文宣傳「島嶼味蕾實驗室」。（圖／文化總會提供）

▲蔡英文宣傳「島嶼味蕾實驗室」。（圖／文化總會提供）

家香味老闆米蘭達（本名周孟儒）雖未曾造訪馬祖，但父親、也是第一代老闆周吉良，半世紀前曾在馬祖北竿當兵。米蘭達從小聽爸爸講述服役往事，讓她對馬祖多了一份親切感；這次受邀「馬祖開箱」便欣然接受挑戰，並發想出創意料理，用紅糟醃製土魠魚肉塊來降低魚腥味，並且增添甜美而解膩的滋味；另外還將馬祖老酒入菜，用老酒的微酸降低豬肉的油膩，烹調出清爽的「老酒滷肉飯」。

蔡英文在文總的邀請下，現身擔任家香味「馬祖開箱」計畫的神秘嘉賓，讓家香味全家人既興奮又緊張。蔡英文親自下廚，參與了紅糟醃製土魠魚肉和翻拌老酒滷肉汁的料理過程，也在食材烹煮完成後品嚐「驗收成果」時，稱讚米蘭達的創意料理既美味又溫暖。

▲蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

▲蔡英文品嘗自己煮的料理。（圖／文化總會提供）

蔡英文說，馬祖是國家安全的第一線，也是國土防衛的前哨，天氣很冷，國軍在這裡執勤很辛苦；蔡也對當地的「刺鳥書店」印象深刻，表示軍用據點從備戰轉為藝文展演的場域別具意義。

聊到周老闆在北竿當兵時，蔡英文則說，北竿真的是非常純樸而且景色優美的地方，總統也對米蘭達說，「一定要全家陪爸爸回去馬祖走走，聽他說說當年的故事，看看馬祖藝術島的新面貌。」

蔡英文表示，過去這一年，因為疫情，大家生活都很不容易，特別是萬華也走過很辛苦的一段路。有許多店家發動串連，相互支持互相鼓勵，而家香味也是其中一員，感謝他們串聯起這麼多的美好。希望在這個冷冷的冬天，透過料理寒冬送暖，迎接虎虎生風的新年，祝福全體國人同胞新年快樂、闔家平安。

另外，蔡英文也提到，馬祖的四鄉五島，是我國的「國之北疆」，也是自然風景獨特、歷史人文薈萃的美麗島嶼。過去的馬祖，經歷了長達半世紀的戰地任務，守護了我們的民主及家園；如今的馬祖，要透過藝術及文化的視角，以新舊並存、風土交會的形象，展現在世人面前。

她說，馬祖就像是一罈醇厚美味的老酒，這次用藝術島的計畫，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊，讓世人看見，誠摯邀請大家規劃一趟跳島藝術之旅，蒞臨獨具特色的馬祖。

▼當蔡英文檔不住元寶的魅力。（圖／文總提供，下同）

▲▼蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

▲▼蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

▲▼蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

▲▼蔡英文到台北市萬華的「家香味」餐廳。過年留稿專用。（圖／文化總會提供）

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